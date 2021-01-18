По официальным данным в 2020 году на территории Калининграда ввели 675 тысяч квадратных метров жилья. Это на 12 процентов больше от планового показателя правительства региона. А еще это самый высокий показатель за последние 5 лет.- Самым застраиваемым районом города остается Ленинградский. Больше половины всех квадратных метров жилья введены именно там, - рассказал в эфире Радио «КП» председатель комитета территориального развития и строительства мэрии Артур Крупин. - А вот по Центральному району показатели, темпы строительства, снижаются, свободных территорий и земельных участков там практически нет, – говорит Артур Крупин. - Речь сейчас идет о расселении и сносе ветхих и аварийных домов и строительстве на этих земельных участках новых объектов.Глава комитета отметил, что вопрос реновации коснется в будущем всех трех районов Калининграда.- Не только в Центральном, но и в Московском, и в Ленинградском районе есть ветхий фонд, который может быть признан аварийным и подлежащим сносу, - сказал Крупин и уточнил, что сейчас власти работают с аварийными домами в районе улицы Крылова.По словам чиновника, что в целом в Калининграде «территорий для застройки пока достаточно». Но участки эти не развиты с точки зрения инженерно-транспортной инфраструктуры:- Застройщики придут на комплексное развитие территории тогда, когда там появится возможность технологического подключения, когда будут построены магистрали.Интересно, что средняя этажность по Калининграду (по аналитическим данным Дом.рф) составляет 5 этажей, по России - 11-12 этажей. У нас этот показатель снижается в первую очередь за счет увеличения индивидуального жилищного строительства.- В 2016 году был утвержден Генеральный план со сроком действия до 2035 года. По показателям этого Генпалана относительно жилищного строительства установлена планка в пределах 10 миллионов квадратных метров жилья. Это плановый директивный стратегический документ. На его реализацию влияют, в том числе, экономические условия, – отметил Артур Крупин, отвечая на вопрос о том, когда в Калининграде вообще не останется мест для нового жилья.О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛИ В ЭФИРЕПро пересадочные узлыВласти Калининграда не оставляют идею организации транспортных пересадочных узлов (ТПУ). Это такие большие функциональные комплексы, включающие и МФЦ, и торговые центры и фитнес-центры. Прежде всего, смысл их создания в том, чтобы весь поток, который идет в Калининград (порядка 80 тысяч автомобилей ежедневно), оставался на ТПУ и дальше по системе единого проездного билета человек мог перемещаться по городу, возвращаться на транспортно-пересадочный узел и ехать домой (например, в Зеленоградск или Светлый).- Мы завершаем разработку проектов планировки. В прошлом году по четырем транспортным пересадочным узлам мы закончили работу: ТПУ «Чкаловский» на пересечении Советского проспекта и ул. Докука, ТПУ «Брусничка» в конце проспекта Победы, ТПУ «Северо-Запад» в районе Челнокова, ТПУ «Юго-Запад» в районе Камской. Все они привязаны к ж/д путям, - сообщил Артур Крупин.Впереди работа с инвесторами. Пока не совсем понятно, кто может вложиться в эти проекты. В феврале состоятся публичные слушания по ТПУ «Северный» в районе улицы Невского и ТПУ «Юго-Восток» в районе улицы Энергетиков.Про мостыВ Калининграде готов проект строительства пешеходного моста у спорткомплекса «Юность», который уже получил положительное заключение экспертизы. Однако подрядчик до сих пор не определен.- В декабре аукцион не состоялся, не было подано ни одной заявки. За ноябрь и декабрь 2020 стоимость металла и металлических изделий выросла в среднем на 30 процентов. Ситуацию взял на контроль Минстрой России, обратившись в ФАС. Мы будем проводить повторно аукцион, попробуем найти подрядчика. Если второй раз ситуация повторится, надо корректировать смету стройки моста, исходя из экономических обстоятельств. Проект подорожает, да. Подорожание будет, но небольшое. Сейчас ищем подрядчика, - рассказал Артур Крупин.Основой будущего моста у «Юности» станут металлические конструкции длиной 60 метров. При этом система управления, подъемные механизмы и ванты не подорожают.Кроме того, Артур Крупин сообщил, что в 2021 году планируют приступить к выбору подрядчика для строительства моста длиной 386 метров у набережной Музея Мирового океана.