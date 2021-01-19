Во многих поселках Калининградской области вместо воды из под крана идет «квас». Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Антон Алиханов, снабдив пост соответствующей фотографией.«Уже шестой год подряд мы сохраняем объём финансирования муниципальных бюджетов для решения проблем с качеством воды и водоотведением на уровне 100 млн рублей через региональную «Программу конкретных дел». И, как видно по этим фото, этого явно недостаточно. Поэтому в последние годы активно привлекаем федеральные ресурсы к решению этой задачи», - написал глава региона.Губернатор отметил три населенных пункта, жители которых в ближайшее время смогут пользоваться чистой водой. Это поселок Калининское Гусевского района, поселок Нивенское под Багратионовском и поселок Васильково Гурьевского района.«Васильково - самый крупный проект в этой сфере в этом году. Водоотведение улучшим за счёт реконструкции очистных и увеличения их мощности на 1500 кубометров в сутки. Водоснабжение сделаем идеальным за 3 года, оно будет улучшаться с каждой новой вводимой скважиной», - добавил Антон Алиханов. Он отметил, что почувствуют эффект все 22 тысячи жителей Васильково.