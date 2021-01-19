Эта история разворачивается под Калининградом. А точнее– в микрорайоне имени Космодемьянского. Там местные жители засудили владелицу собачьего приюта и теперь 62 старых пса рискуют остаться без крыши над головой. Впрочем, обо всем по порядку.Раненые и бездомныеЧастный приют, который организовала калининградка Мария Карпова на улице Центральной на территории СНТ «Водник-1», существует с 2009 года. Началось все с одной собаки, которой потребовалась помощь.- Раньше была так называемая «Служба защиты животных», мы оттуда спасали щенков. Потом мне привезли старую колли. Так и начали у меня собираться все старые собаки. Живут они в вольерах на улице, - рассказывает Мария.Собственно, к гуляющему ветру и непогоде этим животным не привыкать. Большинство из них когда-то были выгнаны хозяевами из дома. Кто-то – потомственный «двортерьер», но у всех непростая судьба.- У меня все собаки старые, инвалиды. Кого-то из них выкидывали, кого-то находили сбитыми на дорогах или изуродованными людьми. У меня есть пес без задних лап - ему поезд переехал лапы, но он выжил. По Черняховску в мороз лазил, а раны кровили и гноились, но никто не помог. Хорошо, что чисто случайно девушка из Калининграда проезжала там и увидела эту собаку, – говорит Маша.Больше полусотни собак, понятное дело, компания весьма шумная. Вот соседи и не выдержали. Пожаловались на вой и лай, подали в суд и выиграли.- Я в принципе согласна, что приюту не место в садовом обществе. Но все законы мы соблюдали. Мне попался не очень грамотный юрист, и мы в итоге проиграли. Потом он еще апелляцию просрочил..., - вздыхает Мария.Впрочем, по ее словам, возмущались работой приюта далеко не все соседи, но и этого меньшинства хватило. Да и новый председатель СНТ выступила против. Остальные жители не возражали.- Рядом живет женщина с детьми. Она наоборот понимает, что это безопасность, когда собаки лают, если чужие идут. Сами местные жители редко помогают с едой для собак. В основном нам помогают люди из Калининграда. Сначала было обидно, что так получилось, и что нужно переезжать, а потом решила – что ни делается, все к лучшему!Успеть до апреляМария уже купила в кредит за 625 тысяч рублей участок в промышленной зоне на окраине все тог же поселка имени Космодемьянского: 2,5 гектара, рядом озеро и… тишина. Жилых домов поблизости нет.Именно туда планируют перевезти приют. Переехать обязали до апреля.- Надо заново все строить, а сроки горят. Ищем строительные материалы и деньги. Но главное – волонтеров. Нужна помощь руками, потому что даже если стройматериалы мы как-то наскребем и найдем по объявлениям, то непосредственно строить некому. А предстоит и сварка, и бетонирование, и все прочее, – перечислляет Мария и опасается, что сама переезд и стройку не потянет: - Никакого бизнеса у меня нет. Работаю, куча кредитов, люди помогают. Я все это делаю из жалости. Теперь я ответственна за собак и при всем желании никуда их не дену. Буду и дальше помогать, спасать.Всех, кто готов помочь приюту, Мария просит звонить по телефону +7 9062 15 30 45.