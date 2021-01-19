Вакцинация от коронавируса в Калининградской области становится все более массовой. В январе-феврале к нам должны привезти 42 тысячи доз вакцины отечественной вакцины «Спутник V» («ГамКовидВак»), и уже с этой недели право на прививку получили не только представители группы риска - власти приглашают всех жителей Калининградской области в возрасте от 18 лет, не имеющих противопоказаний.Где можно привитьсяВ настоящее время иммунизация проводится в поликлиниках Центральной городской клинической больницы и Городской больницы № 4 Калининграда, а также во взрослых поликлиниках Полесска, Мамоново, Гусева, Озерска, Советска и Немана.Как пояснила заместитель министра здравоохранения области Наталия Берездовец, постепенно список поликлиник будет расширяться.- До конца января по мере наращивания объемов поступления вакцины иммунизация жителей будет доступна во всех государственных учреждениях первичного звена региона, - уточнила Берездовец.Как попастьЧерез портал Госуслуг и по телефону сейчас можно записаться в поликлиники ЦГКБ, городских больниц №№ 3 и 4, а также во взрослые поликлиники Полесска, Мамоново, Гусева, Озерска, Советска и Немана. В каждой из них, присоединенных к единому кол-центру, запись доступна по телефону 122 (8-122). Номера для записи в Гусеве, Озерске и Мамоново – те же, что и для обычного вызова врача на дом, они есть на сайтах медицинских организаций.Важно! Запись на прививку проводится независимо от поликлиники по месту прикрепления. То есть, например, житель Балтийска может записаться и вакцинироваться от коронавируса в Калининграде или другом удобном для него медучреждении из перечня.При себе необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Вакцинация проводится бесплатно.Кто получит отказПрививку не сделают тем, кто в течение последнего года перенес острый коронарный синдром или инсульт. Противопоказаниями к вакцинации также являются хронические системные инфекции, туберкулез, новообразования, сифилис, ВИЧ. Не вакцинируют беременных и в период грудного вскармливания.Как сообщили в пресс-службе правительства, осмотр врача перед вакцинацией является обязательным: медик должен убедиться, что для прививки нет противопоказаний. В частности, проводится термометрия - при температуре выше 37 градусов вакцинацию не осуществляют. Особое внимание – пациентам с рядом хронических заболеваний, таких, как сахарный диабет, аллергия, заболевания центральной нервной системы и сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца и другие). Если осмотр выявляет острую фазу какого-либо заболевания (инфекционного, неинфекционного, обострение хронического заболевания), прививку следует отложить на две-четыре недели.Какие ограничения придется соблюдатьИммунизация проводится в два этапа. Второй компонент вводится через 21 день после первого этапа.- Самоизоляция после вакцинации не требуется, можно вести обычный образ жизни, – отметила Наталия Берездовец. – Но в любом случае необходимо продолжать соблюдать общие меры предосторожности – социальную дистанцию и масочный режим в местах массового пребывания людей.