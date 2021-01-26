Технические чистки: Власти объяснили сокращение числа малых и средних предприятий в Калининграде

В течение года малые и средние предприятия в регионе приняли на работу более 4 тысяч человек Фото: Александр Подгорчук

Сокращение количества субъектов малого бизнеса в Калининградской области по большей части является техническими чистками компаний – «нулевок», которые ежегодно проводит налоговая инспекция. Об этом на заседании регионального правительства сказал министр экономического развития, промышленности и торговли Дмитрий Кусков.

Ранее Калининградстат опубликовал данные наблюдения за субъектами малого и среднего бизнеса в регионе. Так, по состоянию на 1 января в области количество индивидуальных предпринимателей снизилось до 30818 человек (на 1 января 2020 года - 32 835 человек). Стало меньше микропредприятий - 24 846 (было 27 555 единиц) и малых предприятий - 1 683 единиц против 1 724 годом ранее.

«Так было и в прошлом году. Основная цель – это количество занятых в субъектам малого и среднего предпринимательства, их стало больше, я думаю, для нас это даже позитивно», - сказал глава министерства.

«То есть, объем занятости вырос, - отметил губернатор Антон Алиханов. – Тогда нужно объяснять это и экспертам, и людям, которые об этом пишут. Привычка в лоб оценивать количество зарегистрированных юридических лиц, или индивидуальных предпринимателей, это такая ловушка колеи».

Глава региона отметил, что в юридических лицах количество занятых выросло со 119,2 тысяч человек до 121,3 тысяч человек, это 2100 человек. Количество занятых у индивидуальных предпринимателей - с 24 000 до 26200 человек – еще 2,2 тысячи человек.

«4300 человек дополнительной занятости у нас создано субъектами малого и среднего предпринимательства за 2020 год, в условиях кризиса. Плюс, необходимо учитывать новый институт самозанятых, который заработал в регионе в середине прошлого года. Многие индивидуальные предприниматели, которые работали без найма сотрудников, сами на себя, перешли в самозанятые, и у нас таких более 10600 человек», - сказал Алиханов.

Он напомнил, что на самозанятым доступны все меры поддержки Центра поддержки предпринимательства, плюс дополнительные, только для них разработанные.

По словам Алиханова, в прошлом году также хорошо поработал Центр занятости населения, благодаря чему количество безработных снизилось с 40 тысяч до 30 тысяч человек.

«Это не может не радовать, но у нас в рамках нацпроекта есть задача эти 30 тысяч человек превратить в 4 тысячи. Это очень амбициозная задача, трудоустроить 26 тысяч человек. Понятно, это не просто создание новых рабочих мест, это переобучение, повышение квалификации, возможно, помощь в создании собственного дела», - сказал Антон Алиханов.