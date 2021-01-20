Коронавирус в Калининграде, последние новости на 20 января 2021 года

Число новых случаев по-прежнему колеблется около 200 в сутки. Фото: Александр Подгорчук

По состоянию на 20 января в Калининградской области выявлены 21 916 случаев заражения коронавирусом (+207 за сутки). 19 727 человек уже выздоровели (+113). Умерли 214 (+1), остаются под наблюдением 7 637 человек (+631). Нарастающим итогом обследованы 495 723 человека (+1560).

. Фото: Яндекс

Во вторник региональные власти объявили о расширении вакцинации от COVID-19. Теперь сделать прививку могут не только представители группы риска - власти приглашают всех жителей Калининградской области в возрасте от 18 лет, не имеющих противопоказаний. В январе-феврале к нам должны привезти 42 тысячи доз отечественной вакцины «Спутник V» («ГамКовидВак»).