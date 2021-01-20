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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 20 января 2021 года

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 20 января
Николай Литвинов
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Число новых случаев по-прежнему колеблется около 200 в сутки.

Число новых случаев по-прежнему колеблется около 200 в сутки.

Фото: Александр Подгорчук

По состоянию на 20 января в Калининградской области выявлены 21 916 случаев заражения коронавирусом (+207 за сутки). 19 727 человек уже выздоровели (+113). Умерли 214 (+1), остаются под наблюдением 7 637 человек (+631). Нарастающим итогом обследованы 495 723 человека (+1560).

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Фото: Яндекс

Во вторник региональные власти объявили о расширении вакцинации от COVID-19. Теперь сделать прививку могут не только представители группы риска - власти приглашают всех жителей Калининградской области в возрасте от 18 лет, не имеющих противопоказаний. В январе-феврале к нам должны привезти 42 тысячи доз отечественной вакцины «Спутник V» («ГамКовидВак»).

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