Калининградский инфекционист – о вакцине от COVID-19: На репродуктивную функцию не влияет

«Спутник-V»хранится при температуре -18 -20 градусов, «ЭпиВакКорона» - при -4 -8 градусах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 20 января, в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» обсудили вакцинацию от коронавируса. Экспертом выступил Игорь Иванов, главный внештатный инфекционист минздрава Калининградской области. Он рассказал, что среди медработников региона уже привито около 800 человек.

- Я один из первых в Калининградской области привился вакциной «Спутник-V». После первой прививки у меня была реакция – небольшой озноб. Вторая доза прошла без побочных эффектов, абсолютно нормально. И у меня теперь хороший защитный титр – больше 17,5, - рассказывает врач.

По словам Иванова, сама прививка занимает совсем немного времени, в отличие от предшествующего медосмотра: измерения температуры, уровня кислорода в крови и т.д.

- Перед вакцинацией нужно хотя бы за неделю не употреблять алкоголь, уменьшить немного свои остальные вредные привычки, - сказал он.

Инфекционист отметил, что в Калининградской области основная масса медиков перенесла вакцинацию нормально. Пять человек привились «ЭпиВакКороной» и максимум, что у них было после – небольшой озноб.

- Это не убитые вакцины, как думают в народе. Это вакцины генно-инженерные. Они абсолютно безопасны, - напоминает Игорь иванов. - «Спутник-V» был сделан на базе вакцины от лихорадки Эбола. Защитный титр антител должен быть больше 10 Ме на миллилитр иммуноглобулина G. Узнать это можно, сдав кровь на иммуноферментный анализ через 10 дней после второй дозы вакцины, когда появляется иммунитет. Длительность прививки обеих вакцин около двух лет. Еще есть «легкая вакцина» новосибирская на три месяца. «Спутник-V»хранится при температуре -18 -20 градусов. Новосибирская «ЭпиВакКорона» - при -4 -8 градусах. Эти условия у нас в регионе есть.

- Говорят, что у вакцины есть последствия для репродуктивной функции организма, - заволновался ведущий радио «Комсомольская правда» Василий Масальский.

- Нет, это полный бред, народные домыслы, - успокоил Иванов. – О том, какая вакцина лучше или хуже, говорить пока рано. В Калининградской области нет среди медиков отказов прививаться. Да, эти вакцины были сделаны по ускоренной методике в связи с пандемией. Но прививается огромное количество населения в России – военнослужащие, силовики, медики, учителя, просто граждане. Прививается Сербия, Южная Америка и так далее. Китай и Индия будут налаживать своей производство «Спутника-V». Я думаю, вакцины достаточно надежные. И все-таки опыт производства вакцин у нас самый лучший в мире с советских времен.

Игорь Иванов сообщил, что тем, кто хочет вакцинироваться, нужно при себе иметь паспорт, медполис и СНИЛС. Предварительно никаких анализов не требуется.

- Кровь на антитела сдавать не надо, - подчеркнул он.

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