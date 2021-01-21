Коронавирус в Калининграде, последние новости на 21 января 2021 года: число зараженных в январе превысило 4 тысячи

За три недели января в Калининградской области сделали 40 476 тестов на COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

По состоянию на 21 января в Калининградской области выявлены 22 127 случаев заражения коронавирусом (+211 за сутки). 19 843 человека уже выздоровели (+116). Умерли 215 (+1), остаются под медицинским наблюдением 7 982 человека (+637). Нарастающим итогом обследованы 497 950 человек (+2227).

. Фото: Яндекс

Среди заболевших за последние сутки:

- 80 пенсионеров, в том числе 58 - старше 65 лет;

- 34 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 28 неработающих

- 16 медицинских работников;

- 11 учащихся (школы №5, №9, №25, №46 и №57, лицей №17, гимназии №1 и №40 в Калининграде);

- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 6 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 5 сотрудников образовательных учреждений;

- 4 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 4 работающих на промышленных предприятиях;

- 3 ребенка в возрасте до 6 лет;

- 2 работника предприятий сферы ЖКХ;

- 2 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 2 сотрудника банков;

- 2 сотрудника организаций культуры и досуга;

- студент РАНХиГС;

- работник с/х предприятия.

За три недели января в Калининградской области сделали 40 476 тестов на COVID-19. Вирус нашли у 4114 человек, выздоровели - 3538, умерли - 24.