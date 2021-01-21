Коронавирус в Калининграде, последние новости на 21 января 2021 года: число зараженных в январе превысило 4 тысячи

За три недели января в Калининградской области сделали 40 476 тестов на COVID-19.
Фото: Артем КИЛЬКИН
По состоянию на 21 января в Калининградской области выявлены 22 127 случаев заражения коронавирусом (+211 за сутки). 19 843 человека уже выздоровели (+116). Умерли 215 (+1), остаются под медицинским наблюдением 7 982 человека (+637). Нарастающим итогом обследованы 497 950 человек (+2227).
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Фото: Яндекс
Среди заболевших за последние сутки:
- 80 пенсионеров, в том числе 58 - старше 65 лет;
- 34 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 28 неработающих
- 16 медицинских работников;
- 11 учащихся (школы №5, №9, №25, №46 и №57, лицей №17, гимназии №1 и №40 в Калининграде);
- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 6 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 5 сотрудников образовательных учреждений;
- 4 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 4 работающих на промышленных предприятиях;
- 3 ребенка в возрасте до 6 лет;
- 2 работника предприятий сферы ЖКХ;
- 2 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 2 сотрудника банков;
- 2 сотрудника организаций культуры и досуга;
- студент РАНХиГС;
- работник с/х предприятия.
За три недели января в Калининградской области сделали 40 476 тестов на COVID-19. Вирус нашли у 4114 человек, выздоровели - 3538, умерли - 24.