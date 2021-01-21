Спасение тюленей, блог Невского, ремонт замка: на что калининградцы потратят президентские гранты

Реабилитационный центр для тюленей обойдется в 3,6 миллиона рублей. Фото: Александр Подгорчук

В конце прошлой недели состоялось подведение итогов очередного конкурса президентских грантов. Материальную поддержку получили около 2 тысяч проектов по всей России. Победителями конкурса стали и 26 калининградских некоммерческих организаций. Мы узнали, на что они собираются потратить деньги.

Реабилитация ластоногих

Самую большую поддержку (4,6 миллиона рублей) получил фонд «Открытый мир», занимающийся сопровождением детей-сирот после их выпуска из интернатов.

На втором месте среди калининградцев по размеру гранта (3,6 миллиона) оказался Институт экологических, оздоровительных и образовательных технологий «Биосфера Балтики» с программой «Спасти рядового тюленя». Сотрудники центра займутся созданием реабилитационного центра для ластоногих. Как известно, калининградцы любят «причинять добро» щенкам тюленей, но как это делать правильно, многие не знают. Теперь «Биосфера Балтики» должна снять дополнительную нагрузку с зоопарка, куда все обычно звонят в сезон десантирования тюленей на балтийское побережье.

Замыкает тройку крупнейших грантополучателей Калининградский инновационно-технологический центр (3,3 миллиона рублей), который намерен «развить компетенции» школьников в области точных наук.

Футбол вне границ

Почти по три миллиона получат Ассоциация учреждений и организаций профессионального образования Калининградской области, Молодежная общественная организация Калининградской области «Футбольный мяч» и Калининградский «Союз фотохудожников.

Спортсмены потратят деньги на проект «Футбол объединяет». Несмотря на пандемию, планируется провести юношеский футбольный чемпионат на территории России, Германии и Польши. Запланированы три этапа состязаний в Рендсбурге, Фромборке и Калининграде. Церемонию закрытия проведут на стадионе «Балтика».

На отдельных участках здания конюшни и главного здания форбурга замка Инстербург проведут ремонтные работы и благоустройство. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Примерно равные суммы выиграли организации «Становление» (2,7 миллиона рублей), «Фонд «Дом - замок» из Черняховска (2,5 миллиона) и «Деревня долгожителей «Варежкино» (2,4 миллиона). Активисты из Черняховска задумали разработать и внедрить систему навигации по музейному пространству замка Инстербург, а также изготовить и установить архитектурные макеты. На отдельных участках здания конюшни и главного здания форбурга проведут ремонтные работы и благоустройство территории.

Присяга императрице

Среди экзотических грантополучателей можно особенно выделить «Группу разработки анимационных и мультимедийных материалов и арт-проектов». Организация собирается заниматься просвещением и патриотическим воспитанием в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Фонд выделил на эти цели 495 710 рублей. Свои почти полмиллиона блогеры хотят потратить на создание страницы в Инстаграме, «на которой будут размещаться иллюстрированные статьи на историческую тему патриотического характера, а также минутные анимационные документальные ролики».

Еще 490 548 рублей получает «Центр содействия сохранению регионального исторического и культурного наследия «Парад». И деньги снова пойдут на патриотическое воспитание. Будет создана диорама в масштабе 1:56 «Принесение присяги российской императрице Елизавете Петровне жителями Кёнигсберга 25 января 1758 года». Предполагаемый размер диорамы, на которой разместятся не менее 200 фигурок, - 1,2 х 2,4 метра.

Не обошлось, конечно, без янтаря. Почти миллион (999 777 рублей) выиграла общественная организация художников «Академия янтаря» с проектом «Инклюзивная янтарная мозаика», в рамках которого детей-инвалидов будут обучать резке по солнечному камню.

К работе над своими проектами все организации-победители смогут приступить в феврале. Тогда же начнется новый прием заявок на второй конкурс президентских грантов 2021 года.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Не вешать нос, гардемарины

Грантовую поддержку, по традиции, получила масса патриотических проектов. Но еще больше заявок не одобрения не получили.

Надо сказать, что некоторые заявители продемонстрировали отменные финансовые аппетиты. Так организация под названием «Держава Петра» намеревалась получить аж 7,6 миллиона рублей на проект «Гардемарины - будущее России!». На выделенные средства планировалось построить в Полесском районе базу, «возрождающую добрые традиции военно-патриотического воспитания», но денег в итоге не дали.

Не стал фонд президентских грантов раскошеливаться и на поддержку калининградских рокеров, которые собирались организовать очередной фестиваль «Рок - за мир в Русском мире!». Заявка на 2,9 миллиона рублей начиналась с жалобы на пандемию, не позволившую провести юбилейный фестиваль в 2020 году. Но распорядителей денег стенания руководителя «K!nRock`а» Андрея Феоктистова не разжалобили.

Были на этот раз и вовсе странные заявки. Например, группа автомобилистов просила дать им 883 710 рублей на «Дрифт-шоу», а любители бегать с палками без лыж рассчитывали применить методику скандинавской ходьбы в учебных программах общеобразовательных школ за 485 310 рублей. Ни одна из этих затей поддержки не получила.