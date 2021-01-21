Чаще всего в Калининград переезжают москвичи, питерцы и кемеровчане

На Новый год у нас снова было много туристов. Некоторые из них завтра станут переселенцами. Фото: Иван МАРКОВ

Евгений Гришковец должен быть доволен – его бывшие земляки, жители Кемеровской области, находятся в числе лидеров среди тех россиян, кто в прошлом году бросил якорь в Калининграде. Правда, первые строчки по количеству мигрантов, как сообщили накануне в Калининградстате, занимают все-таки другие регионы. Но это понятно.

На первом месте – Москва (с января по ноябрь 2020-го в Калининград переехали 1333 жителя столицы), на втором – Санкт-Петербург (1307 переселенцев). Далее регионы расположились в следующем порядке: Московская область (829 человек), Кемеровская область (808), Мурманская область (636), Омская (601), Краснодарский край (581), Хабаровский край (543), Красноярский край (526), Приморский край (522), Челябинская область (501). Замыкает десятку Камчатский край. Оттуда в Калининградскую область переехали 438 человек.

Кстати, Москва и Санкт-Петербург являются главными городами, куда уезжают калининградцы. Правда, по сравнению с прошлым годом столицы поменялись местами. Сейчас больше всего калининградцев переезжает в северную столицу –1114 человек с января по ноябрь прошлого года. В Москву на постоянное местожительства отправился 951 калининградец. Кроме того, в топ-10 регионов, куда уезжали жители нашей области, - Московская, Ленинградская, Мурманская, Тюменская, Кемеровские области, а также Краснодарский край.

С большинством российских регионов у Калининградской области положительный миграционный баланс (самый большой, кстати, с Кемеровской областью - приехало 808 человек, убыл 241). Но есть шесть субъектов федерации, откуда к нам прибывает меньше, чем уезжает от нас. Лидеры отрицательного баланса – Крым, Ленинградская область и республика Ингушетия.

И еще одна важная деталь. Как говорят эксперты, во многом из-за массовой миграции в этом году в Калининградской области подскочили цены на квартиры. Дело, конечно, не только в переселенцах (огромную роль, в частности, сыграла льготная ипотека), но москвичи и питерцы, скупающие квартиры на побережье и в самом Калининграде, свою вклад, безусловно, внесли. Лишний раз это подтверждает недавно опубликованный рейтинг городов, в которых в прошлом году сильнее всего выросли цены за квадратный метр. Наш Светлогорск занял второе место, пропустив вперед только Красную Поляну в Краснодарском крае. В бывшем Раушене цены на жилье взлетели аж на 61 процент! 100 тысячам за метр там никого не удивишь. На четвертом месте в общем рейтинге соседний Зеленоградск (+ 59 процентов), на шестом – Гурьевск (+ 56 процентов).

Даже не знаю, можно ли этим гордиться.