Банк «Открытие»: почти 70% россиян готовы платить за высшее образование

69% россиян готовы получить сами или дать детям платное высшее образование. При этом 81% респондентов уверены, что дистанционное обучение ухудшает качество высшего образования. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» накануне Татьянина дня 25 января, традиционно отмечаемого в нашей стране как День российского студенчества.

31% россиян не согласны платить за высшее образование для себя или детей ни при каких условиях. Больше всего категорических противников платных вузов в Южном федеральном округе (37%) и на Северном Кавказе (36%), меньше всего на Дальнем Востоке (19%) и в Санкт-Петербурге (26%).

7% респондентов, наоборот, считают, что хорошее высшее образование можно получить только за деньги. Наибольшая доля сторонников этой точки зрения на Дальнем Востоке и Северном Кавказе (по 13%), меньше всего их в Приволжском (4%) и Северо-Западном (5%) федеральном округах.

При необходимости готовы платить за высшее образование еще 62% опрошенных. Меньше всего эта точка зрения распространена на Северном Кавказе (51%), больше всего – на Дальнем Востоке (69%) и в Санкт-Петербурге (67%).

Несмотря на то, что более двух третей россиян согласны платить за высшее образование для себя или детей, брать на эти цели кредиты готовы менее половины опрошенных (42%). 57% респондентов заявили, что не брали и не возьмут кредит на образование.

В целом россияне весьма критически оценивают дистанционное высшее образование. 81% считают, что на удаленке качество образования падает. При этом три четверти опрошенных не столкнулись лично с дистанционным высшим образованием из-за пандемии. 13% столкнулись с удаленкой как родители студентов, 8% как студенты и 3% как преподаватели вузов.

Наибольшая доля убежденных противников образовательного дистанта в Санкт-Петербурге и Южном федеральном округе (по 88 %). Меньше всего их на Урале (76%).

36% россиян полагают, что дистанционное высшее образование оправдано только из-за коронавируса и после пандемии его нужно отменять. 30% считают, что онлайн образование может быть только добровольным дополнением к обычному. 28% россиян предлагают вообще запретить высшее образование в режиме онлайн. Лишь 6% наших соотечественников считают дистанционное высшее образование естественным следствием перехода многих сфер повседневной жизни в онлайн, не связанным с пандемией.

*Опрос проводился 14-19 января методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет +-3%. .

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