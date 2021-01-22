Коронавирус в Калининграде, последние новости на 22 января 2021 года: сделали уже 500 тысяч тестов

Больше 40 тысяч тестов провели уже в 2021 году.
Фото: ИВАНОВА Диана
По состоянию на 22 января в Калининградской области выявлены 22 333 случаев заражения коронавирусом (+206 за сутки). 19 958 человек уже выздоровели (+116). Умерли 215, остаются под медицинским наблюдением 8373 человека (+391). Нарастающим итогом обследованы 500 047 человек (+2097), из них 42 573 - в январе.
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Фото: Яндекс
Среди заболевших за последние сутки:
- 53 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 36 пенсионеров, в том числе 29 старше 65 лет;
- 21 медицинский работник;
- 19 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 14 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 13 неработающих
- 7 сотрудников образовательных учреждений;
- 6 сотрудников предприятий пищевой промышленности;
- 5 учащихся (школа №3 в Черняховске, школа №2 в Немане, школа №5 в Балтийске, школа №5 и «Ганзейская ладья» в Калининграде);
- 5 работающих на промышленных предприятиях;
- 5 работников с/х предприятий;
- 5 сотрудника банков, юридических и нотариальных контор;
- 4 воспитанника детских садиков № 50, №56, №124 и №134 в Калининграде;
- 4 работника предприятий сферы ЖКХ;
- 3 сотрудника организаций культуры и досуга;
- 2 сотрудника санатория и гостиницы;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- ребенок до года;
- студент Гусевского политехнического техникума.
По последним данным, в Калининградской области прививку от коронавируса в регионе сделали уже около трех тысяч человек. Новые поставки вакцины ожидаются на следующей неделе.