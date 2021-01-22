Коронавирус в Калининграде, последние новости на 22 января 2021 года: сделали уже 500 тысяч тестов

Больше 40 тысяч тестов провели уже в 2021 году. Фото: ИВАНОВА Диана

По состоянию на 22 января в Калининградской области выявлены 22 333 случаев заражения коронавирусом (+206 за сутки). 19 958 человек уже выздоровели (+116). Умерли 215, остаются под медицинским наблюдением 8373 человека (+391). Нарастающим итогом обследованы 500 047 человек (+2097), из них 42 573 - в январе.

. Фото: Яндекс

Среди заболевших за последние сутки:

- 53 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 36 пенсионеров, в том числе 29 старше 65 лет;

- 21 медицинский работник;

- 19 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 14 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 13 неработающих

- 7 сотрудников образовательных учреждений;

- 6 сотрудников предприятий пищевой промышленности;

- 5 учащихся (школа №3 в Черняховске, школа №2 в Немане, школа №5 в Балтийске, школа №5 и «Ганзейская ладья» в Калининграде);

- 5 работающих на промышленных предприятиях;

- 5 работников с/х предприятий;

- 5 сотрудника банков, юридических и нотариальных контор;

- 4 воспитанника детских садиков № 50, №56, №124 и №134 в Калининграде;

- 4 работника предприятий сферы ЖКХ;

- 3 сотрудника организаций культуры и досуга;

- 2 сотрудника санатория и гостиницы;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- ребенок до года;

- студент Гусевского политехнического техникума.

По последним данным, в Калининградской области прививку от коронавируса в регионе сделали уже около трех тысяч человек. Новые поставки вакцины ожидаются на следующей неделе.