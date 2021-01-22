Витражи, плиты с рисунком и панели из Питера: Какими стали дома у Биржевого сквера в Калининграде

Все пять домов – разных годов постройки (от 60 до 80-х), все панели и блоки у них разные. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде обновили многоэтажки, которые окружают Биржевой сквер – фасадные работы выполнили в рамках подготовки музейного квартала (туристический маршрут, объединяющий несколько музеев). Сделали пока только фасады жилой части домов. Осталось привести в порядок первые этажи, которые занимают магазины м кафе. На это уже получена дополнительная поддержка от правительства области.

- Дизайн-код разработан, мы ведем переговоры с собственниками и со всеми нашли компромисс. Важно, чтобы после ремонта все это смотрелось единообразно. Тот архитектурный диссонанс, который есть там сейчас, мы уберем, - говорит руководитель Фонда капремонта Калининградской области Олег Туркин и уточняет необходимую сумму – 20 млн рублей.

Дизайн-код для первых этажей уже разработан, сейчас идут переговоры с владельцами магазинов и кафе. Фото: Иван МАРКОВ

Так что есть шанс, что к середине лета вся площадь у бывшей Биржи и все дома в округе фонтанного сквера, преобразятся полностью.

- Уверен, что и муниципалитет с благоустройством подойдет. Все будет очень красиво, - говорит Олег Туркин.

Сколько заплатили жильцы

Материалы для ремонта фасадов советских многоэтажек привозили из «большой России». Не всегда напрямик. Например, часть фиброцементных плит удмуртского производства специально направили в Новосибирск, чтобы на них нанесли рисунок. Еще были алюминиевые панели из Питера, витражные системы и керамогранит иностранного производства. Обновленные дома обошлись в 85 миллионов рублей.

Надпись «Искусство рядом» напоминает о том, что поблизости расположен музей. Фото: Иван МАРКОВ

- При этом 80 миллионов – это бюджетные средства государственной поддержки, выделенные правительством Калининградской области. А 5 миллионов – софинансирование жителей. Они как платили 6,9 рублей за квадратный метр, так и платят, – поясняет руководитель Фонда.

По его словам во время ремонта не обошлось без трудностей. Конструктивные решения были проблематичными.

- Все пять домов – разных годов постройки (от 60 до 80-х), с разными особенностями, все панели и блоки у них разные. Мы старались выполнить решение таким образом, чтобы не только не нагрузить дополнительно фасад, но и укрепить его. И так, чтобы смотрелось с эстетической точки зрения, - говорит Олег Туркин.

Что дальше

Сейчас у Фонда капремонта в работе те здания, которые должны были завершить по контракту к весне. Например, дом № 117 по Ленинскому проспекту – а это объект культурного наследия, историческое здание Дирекции имперских железных дорог - завершат ремонтировать раньше срока.

Дом-«Бастилия» на проспекте Мира 57-59, тоже объект культурного наследия, почти готов, осталось сделать первый этаж. Дом №74, напротив него через дорогу, в прошлом году обзавелся новой крышей, а фасад ему сделают в этом году.

В марте начнут отторговывать следующий этап музейного квартала – дом №20 по Баграмяна, напротив Музея мирового океана. Его «оденут» в вентфасады. Потом дойдет очередь и до высоток на улице Октябрьской напротив Рыбной деревни. Начнут с дома №5-11 и пойдут дальше в сторону Высокого моста. Отремонтировать эти многоэтажки планируют в 21-22 году (тоже жилые этажи, а потом будут работать с собственниками магазинчиков на первом этаже).

А вот вопрос с хрущевками на улице Рокоссовского открым. В этом году (мы надеемся) завершится благоустройство пешеходной зоны. Летом должно быть уютно и зелено,но старые фасады домов все портят.

- На текущий момент отдельной программы и планов по ремонту домов на Рокоссовского нет, - говорит Олег Туркин. - Думаю, когда работы по благоустройству завершат, город будет подавать заявку и предложение. Если команда поступит и найдется источник финансирования, которым может быть как муниципалитет, так и областное правительство, то можно будет сделать и в 2022 году. И все же подобного рода объект нужно один год проектировать, а второй год строить. Реалистично – 2022-23 годы. Но только в случае господдержки!