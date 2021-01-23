Роковой 1947-й в Калининградской области: страшный голод и самоубийство первого руководителя

Сегодня в этом здании располагается областное правительство. А тогда его занимал обком ВКП(б). Фото: Калининградский областной архив

Мы продолжаем нашу новую рубрику, посвященную 75-летию Калининградской области. Сегодня речь пойдет о событиях, который разворачивались в нашем регионе в 1947 году. В январе на должность секретаря Калининградского обкома ВКП(б) из Ленинграда приехал 40-летний Петр Иванов, для которого это назначение оказалось роковым.

Первый на вторых ролях

Коренной питерец, окончив институт холодильной промышленности, Петр Иванов стал учиться в аспирантуре, параллельно работая на заводе. Но его забрали на партийную работу, и уже вскоре он возглавил один из райкомов ВКП(б) в городе на Неве. Во время войны – организовывал в Ленинградской области партизанское движение, был батальонным комиссаром. В 1943-м получил орден Красной Звезды, в 1944-м – орден Отечественной войны I степени.

Петр Андреевич Иванов. Фото: Архив автора

Вот какого человека прислали наводить порядок в бывшей Восточной Пруссии, назначив первым руководителем Калининградской области. Что же он увидел? Разруха – и никакой помощи от центра, а у местных гражданских органов власть, считай, номинальная. Всем заправляли военные, которые относились к этой земле как к трофею. Ситуацию усугубила непривычно суровая зима 1946-1947 годов. От холода и голода массово гибли бесправные немцы. Все тяжелее приходилось и многим советским переселенцам.

Взявшись наводить порядок, Иванов сразу натолкнулся на противодействие. Уверенности оппонентам прибавляло то, что он был не первым, как полагалось, а вторым секретарем. Значит, настоящего хозяина области еще не прислали? Рассказывали, что однажды Иванова даже не пустили в Балтийск – развернули на КПП…

Конечно, подобные вещи не прибавляли здоровья. При этом каждый день терзала мысль, что во вверенном тебе регионе – голод! Например, вот что под грифом «Сов. секретно» в марте 1947-го сообщали из Черняховска: «В колхозах «Малый ярославец», имени Молотова, имени Кирова большинство семей совершенно не имеют продовольствия. Многие находятся в опухшем состоянии. Люди воруют из буртов кормовую свеклу, брюкву и картофель в совхозах. Отдельные заявляют: “Будем и дальше воровать, нас не пугает вооруженная охрана, мы хотим жить, а смерть голодная – хуже всякой смерти”. Некоторые высказываются так: «Нас привезли на голодную смерть».

Фрагмент из донесения, посвященного голоду в нашем крае в 1947 году. Сколько горя, боли, трагедий за скупыми казенными строчками… Фото: Архив автора

Ленинградец Иванов знал, что такое голод. Но тогда была война! И вот советские люди, победители опять умирают от голода. А ты бессилен. Москва не поставила новый субъект РСФСР на довольствие. Своих же резервов – нет.

Письмо Сталину и роковая ночь

Он бился, изыскивал какие-то крохи, писал в инстанции. Так, 22 мая 1947-го в письме в ЦК партии сообщал: «Многие семьи прибыли без хлеба и овощей. Имеющиеся у них обменные квитанции на картофель не отоварены – продовольственных ресурсов не было. Колхозники после схода снега собирали картофель, оставшийся на полях после осенней уборки, кое-кто допустил самовольный убой скота личного пользования. В результате имеется большое количество больных-дистрофиков. Есть случаи смертности…»

И наконец – решился написать Сталину. Это был жест отчаяния, однако он, похоже, уже не думал о себе. Письмо датировано 28 мая 1947-го. К 9 июня автора вызвали в Москву – на заседание Политбюро, где было решено направить в Калининград комиссию во главе с Алексеем Косыгиным (будущий второй человек в СССР и тогда являлся важной персоной – заместителем председателя Совета Министров).

Прибыв, комиссия без раскачки приступила к ознакомлению с положением дел. А вот над Ивановым, очевидно, сгущались тучи – можно представить, сколько разом нажил он себе врагов в «верхах». Более того, якобы уже пошла негласная подготовка к «Ленинградскому делу», в ходе которого под нож репрессий пустят партийную элиту из Питера. Много лет спустя командующий дислоцированной у нас 11-й гвардейской армией генерал Александр Горбатов вспоминал: «В Ленинграде началось что-то похожее на 1937-1938 годы. Начали «подбирать» ключи и к Иванову, который, будучи абсолютно честным, но экспансивным человеком, не мог перенести незаслуженную обиду и… совершил непоправимое».

12 июня 1947-го Иванову диагностировали нервное переутомление с элементами психоза. 17-го после более полного обследования врачи резюмировали: нужно срочно отправляться на лечение в Москву. Однако в столицу Петр Андреевич так и не улетел. В ночь на 18-е он заперся дома в ванной и оттуда уже не вышел…

Хоронить увезли в Ленинград

А утром 18 июня в «красном доме», где ныне располагается региональное правительство, собралось бюро обкома. С участием Косыгина. В стенограмме заседания – ни слова о том, что случилось с Ивановым, а вопрос о новом руководителе обкома стоял чуть ли не последним. Тем не менее голосовали уже за первого секретаря, которым стал Владимир Щербаков – экс-глава бюро ЦК ВКП(б) Литвы. Кандидатура солидная, явно подобранная заранее. Иванова же, видимо, и правда давно решили снять. Вот и думай, какое лечение ждало его в столице…

Хоронить Иванова увезли в Ленинград. Населению о самоубийстве не сообщалось. Тем не менее трагическая весть разнеслась по области. Обсуждали вполголоса, гадая, что могло стать причиной. Знавшие Иванова лично отзывались о нем так:

– Порядочный, умный, уважительно общался даже с теми, кто этого не заслуживал. Одним словом, интеллигент, настоящая ленинградская косточка.

А процесс, который он запустил, продолжался. По итогам работы комиссии Косыгина наш регион был включен в пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР. Конечно, это не означало манны небесной и сиюминутного решения всех проблем. Однако мало-помалу ситуация стала меняться к лучшему.

За это, получается, Петр Андреевич Иванов и отдал свою жизнь.

ХРОНИКА ОДНОГО ГОДА

1 февраля начал работать областной Дом народного творчества.

9 февраля состоялись первые в области выборы депутатов в Верховный Совет РСФСР. Избрали Клавдию Кувшинову от Советска, Василия Горбунова от Калининграда, Гордея Левченко от Калининградского сельского округа и Василия Борисова – от Черняховского.

19 февраля был организован коммунально-строительный техникум.

10 марта открылся первый областной смотр художественной самодеятельности. Лучшими были признаны представители Калининграда.

28 мая в области управления по гражданским делам стали исполнительными комитетами.

7 июня было опубликовано постановление Совета Министров СССР о присвоении звания лауреата Сталинской премии Юозасу Микенасу – автору скульптурной группы «Победа» на мемориале 1200 гвардейцам.

27 июня Зеленоградск и Светлогорск были включены в число городов-курортов, а на базе кёнигсбергского зоосада постановлено создать зоопарк.

20 июля в области впервые состоялся День физкультурника. В соревнованиях приняли участие более двух тысяч человек.

21 июля Совет Министров СССР принял постановление о восстановлении Янтарного комбината.

25 июля в области были созданы 17 сельских районов и четыре района – в Калининграде: Сталинградский, Московский, Ленинградский и Балтийский.

21 августа – создан областной институт усовершенствования учителей.

18 сентября начались занятия в Черняховском дошкольном педагогическом училище.

11 октября Совет Министров СССР принял постановление о начале переселения немцев из области в Германию. Первый эшелон ушел уже 22 октября.

21 октября свой первый спектакль (по пьесе Константина Симонова «Парень из нашего города») показал областной драматический театр. Официальное его открытие состоялось 6 ноября.

7 ноября открылся кинотеатр «Заря».

20 ноября была организована рыболовецкая артель «За Родину».

24 ноября после передислокации Бакинское военно-морское подготовительное училище было переименовано в Калининградское (ныне – Балтийский военно-морской институт имени Ушакова).

21 декабря в области состоялись первые выборы в местные советы. Из проголосовавших 99,79% избирателей 99,02% поддержали кандидатов блока коммунистов и беспартийных.