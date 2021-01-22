Как самый большой камень Пруссии стал частью гробницы Гинденбурга

Таких грандиозных камней на территории Восточной Пруссии еще не находили. Фото: Группа «Прусский наблюдатель»

В январе 1945 года саперы вермахта из-за приближения советских войск подорвали главный немецкий памятник, посвященный победам в Первой Мировой войне – мемориал в Танненберге, стоявший недалеко от Хоэнштайна в Восточной Пруссии (сегодня польский Ольштынек – Ред.). Построен памятник был в 1924—1927 годах по проекту двух берлинских архитекторов, братьев Вальтера и Йоганнеса Крюгеров. Представлял он из себя восьмигранник, чем-то напоминающий Стоунхендж, только вместо вертикальных валунов стояли восемь башен, соединенных каменными стенами. Мемориал символизировал победу генерал-фельдмаршала Гинденбурга и генерала Людендорфа над войсками генерала Самсонова в конце августа 1914 года.

После смерти Гинденбурга, находившегося на посту рейхспрезидента Германии, прибравший к рукам полную власть Гитлер решил продолжить укрепление культа личности генерал-фельдмаршала и потребовал захоронить его прах (вопреки воле самого покойного) в Танненбергском мемориале. Братья Крюгеры подготовили планы его реконструкции, памятник из места собраний должен был превратиться в гробницу и «место чести». Реконструкция продолжалась с середины 1934 до середины 1935 года - строился склеп Гинденбурга. Причем, массивную каменную плиту с надписью «Hindenburg» изготовили из валуна, найденного на территории сегодняшней Калининградской области, в местечке Койенен, что недалеко от бывшего поселка Тиренберг на Земландском полуострове (в феврале 1945 года там шли тяжелые бои, поэтому сегодня поселков не существует).

В архивах сохранилась иллюстрированная брошюра с подробным описанием извлечения валуна из земли и его обработке.

После окончательной обработки блок весил 75 тонн. Фото: Группа «Прусский наблюдатель»

- На восточной стороне дороги на Кёнигсберг находилась долина Тиренбергского ручья, – говорит о содержании брошюры калининградский краевед Александр Казеннов. - Там и лежал огромный гранитный валун длиной около 8 метров, шириной 4 метра и высотой 1 метр. Поскольку большая часть гиганта находилась под землей, он считался самым большим валунным камнем Замланда.

Для оформления гробницы требовался гранитный блок длиной около 7 метров. Немецкие геологи присмотрели три подходящих валуна: «Татаренштайн» под Нойденбургом, «Гриффштайн» из Бишофштайна и безымянный камень из-под Тиренберга. Выбор пал на последний, что и было утверждено государственной природоохранной службой

- Весной 1935 года камень был полностью обкопан, и известная кенигсбергская фирма «A. Pelz», работающая с гранитом и мрамором (в основном, они делали памятники, надгробья и т.п.), приступила к распиловке и обработке камня до необходимых размеров, - продолжает Казеннов. - На них же была возложена транспортировка камня через всю Восточную Пруссию, с Замланда до Танненберга. После окончательной обработки блок весил 75 тонн, и для его подъема была привлечена строительная фирма «Philipp Holzmann A.G.», предоставившая четыре гидравлических подъемных блока. А к транспортировке привлечена была Имперская служба железных дорог, предоставившая грузовые платформы.

На транспортировку валуна ушла неделя (с 6 по 12 сентября). 2 октября 1935 года, на день рождения Гинденбурга, состоялось торжественное перезахоронение останков его и супруги. Перед тем, как взорвать мемориал в январе 1945 года, немцы вывезли прах Гинденбурга и супруги в Западную Германию. Они были перезахоронены в церкви Святой Елизаветы в Марбурге.