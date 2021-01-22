Последнее слово: бывший полицейский предположил, что Иван Вшивков умер не от ожогов

Своей вины Плебух по-прежнему не признал. Фото: Иван МАРКОВ

В пятницу, 22 января, суде Московского района Калининграда состоялось очередное заседание по делу о гибели Ивана Вшивкова, получившего смертельные ожоги в отделе полиции на улице Киевской в ночь на 20 октября 2019 года. С последним словом выступил один из подсудимых – бывший начальник смены дежурной части Николай Плебух.

Наркотики и алкоголь

Большую часть времени Плебух ссылался на эпизоды, доказывающие, по его мнению, что он «не желал того, что произошло», «принимал все меры, чтобы Иван не причинил себе вреда» и «пресекал противоправное отношение сотрудников ППС». Далее Плебух заявил, что должностная инструкция, приобщенная к материалам уголовного дела как одно из доказательств обвинения, была сфальсифицирована начальником инспекции по личному составу УРЛС УМВД Антоном Антоновым.

- Я ее никогда не читал и не подписывал, - уверял суд Плебух. - Я никогда не держал ее в руках и никогда не видел ее до того, как начал знакомиться с материалами уголовного дела.

Кроме того, бывший полицейский заявил, что следователи не дали правовой оценки действиям задержанного Ивана Вшивкова, сломавшего камеру видеонаблюдения, отогнувшего решетку радиатора и повредившего систему отопления.

- Проникшая в помещение КАЗ (камеры административно задержанных – Ред.) и в дежурную часть вода из системы отопления, - заявил Плебух, - могли привести к дестабилизации УМВД по Московскому району города Калининграда и поставить под угрозу жизнь и здоровье 250-тысячного населения Московского района.

Более того, бывший полицейский попытался переложить часть ответственности за смерть Ивана Вшивкова на врачей. Он заявил, что медики применили два препарата: кетамин и промедол:

- Они применялись медицинскими работниками лечебного заведения, не уведомленными о том, что врачом скорой помощи Вшивкову уже был введен наркотический сильно действующий препарат трамал.

Плебух сделал еще одно предположение, которое, судя по всему, оскорбило родственников Ивана Вшивкова. Он допустил, что обнаруженный в крови покойного трамал мог быть введен либо фельдшером скорой помощи, либо «принят самостоятельно в качестве наркотического вещества». Подсудимый пошел дальше, заявив, что остановка сердца Ивана Вшивкова произошла не от 95-процентного ожога, а от несовместимости медицинских препаратов с алкоголем (он заявил, что Вшивков выпил не менее 700 миллилитров алкоголя крепостью 40 градусов).

В итоге, Плебух попросил прекратить в отношении его уголовное преследование, а уголовное дело вернуть прокурору «для устранения препятствий при рассмотрении судом». Адвокат поддержал предложения своего клиента.

Иванов признал вину

За бывшего старшего оперативного дежурного Александра Иванова говорила его адвокат Каратаева. Она заявила, что ее подзащитный не собирался превышать свои должностные полномочия, то есть, у него не было злого умысла. Кроме того, по словам адвоката, Плебух, как старший по званию, не делегировал свои полномочия Иванову, поэтому тот просто продолжал заниматься своими делами, думая, что ситуация под контролем:

- Иванов признает, что имел возможность предотвратить эту ужасную трагедию, что должен был правильно сориентироваться в ситуации и вывести Вшивкова из камеры, но не воспринял ситуацию серьезно.

Адвокат посчитала, что Иванова стоит судить по статье 293 ч.2 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека), так как тот «небрежно относился к своей службе» и вспомнила и про циничные шутки полицейских.

- Эти шутки неправильные и некрасивые, но под уголовно-правовую квалификацию не подпадают. Они неэтичные, но Иванов нам объяснил, что не относился к ситуации с должной серьезностью, а в дежурной части и вообще в работе сотрудников полиции довольно часто происходят ситуации, которые обычному человеку кажутся дикими. В то же время, для сотрудников полиции это будни. К сожалению, это норма, - добавила Каратаева.

Адвокат попросила при назначении судом наказания учесть, что Иванов явился с повинной, способствовал расследованию и раскрытию преступления, признал вину, совершил преступление впервые, имеет малолетних детей и престарелых родителей.

После окончания прений прокурор подтвердил, что не поменял своего мнения, так как считает, что вина обоих подсудимых доказана. Представитель потерпевших также заявил, что его клиенты не отказываются от требований применить более жесткую статью к обоим бывшим полицейским.

«Говорить про кипяток непорядочно»

Ближе к концу заседания масла в огонь подлил защитник Николая Плебуха. Он заявил, что «непорядочно называть кипятком» воду, от которой получил ожоги Вшивков. Мол, в системе отопления вода имеет температуру 65-70 градусов.

- В камеру после того, как Плебух перекрыл вентиль, стала стекать вода, уже отдавшая часть своего тепла. Говорить о том, что там был кипяток, непорядочно, - заявил адвокат, глядя на родственников погибшего. – Теплая, да. Он ей мог обжечься. А, находясь на лавке, он не мог получить ожоги.

Также адвокат попытался убедить суд в том, что Вшивков только угрожал сотрудникам полиции и ни разу не звал на помощь.

- Вы знаете, - ответила на эту реплику мать погибшего Ольга Вшивкова, - я сейчас услышала, что в камере, оказывается, не было кипятка. Так от чего же тогда умер мой сын? Он получил 95% ожогов от площади тела. Слушая речь бывших полицейских, я еще раз убедилась в том, что они рассуждают об инструкциях. Их интересуют только эти инструкции, а не жизнь человека, который воет от боли.

В последнем слове Николай Плебух заявил, что действительно случилась трагедия.

- Если бы Иван попросил меня о помощи, я бы, безусловно, ее оказал. Мне нелегко. Я чувствую, что мне до сих пор не по себе. В самом страшном своем кошмаре я бы не пожелал такого увидеть или еще раз это пережить.

Тем не менее, вины Плебух по-прежнему не признал.

- Ольга Витальевна, я не хотел, чтобы так получилось, - обратился он к матери погибшего. – Может, я выбрал неправильные действия, но я не сидел на месте и не издевался над ним ни коим образом. Как было мне предначертано должностными обязанностями, как учили меня в институте, в школе в рамках ОБЖ, что действовать надо определенным образом, то есть ликвидировать источник опасности, а потом приступить к спасению, так я и сделал.