Вежливая полиция и крики под дождем: как прошла акция протеста в Калининграде

Колонна протестующих на Ленинском проспекте. Фото: Александр КАТЕРУША

В субботу, 23 января, в городах России прошли несанкционированные протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Калининград не стал исключением. К назначенному времени у Дома Советов начали собираться люди. Самые преданные борцы за свободу пришли на место за сорок минут – их было человек 20. Силовики подготовились: у Дома Советов стояло несколько полицейских машин, в их числе кинологи. Девушки в форме патрулировали территорию.

Народ начал подтягиваться к двум часам. Фото: Александр КАТЕРУША

Калининградцы подходили, и, вскоре собралось около 300 человек. Поначалу все стояли, тихо переговариваясь друг с другом. Кто-то доставал наклейки, кто-то снимал происходящее на камеру. Все мокли – дождь зарядил не на шутку.

Полицейские с мегафонами. Фото: Александр КАТЕРУША

Тут же через громкоговоритель транслировали предупреждения об ответственности… за участие в массовых мероприятиях, которые запрещены из-за распространения коронавируса.

- Уважаемые граждане, постановлением правительства Калининградской области №134 в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции запрещено проведение мероприятий с массовым участием граждан. Участие в шествии и митинге незаконно, так как они не согласованы в установленном порядке с органами местного самоуправления. За участие в незаконном публичном мероприятии предусмотрена административная ответственность по статье 20.2 КоАП РФ в виде штрафа, обязательных работ или административного ареста на срок до 15 суток. Требуем прекратить участие в незаконном публичном мероприятии», - звучало из громкоговорителей.

Пенсионерка пытается в чем-то убедить сотрудника ГИБДД. Фото: Иван МАРКОВ

Собравшиеся, которых становилось все больше и больше, не обращали на это никакого внимания и вскоре, как и планировали, двинулись в сторону площади Победы.

По пути кто-то достал транспаранты и всевозможные самодельные символы протеста. В толпе мелькал флаг России. Возрастной состав протестующих совершенно разный - от студентов до пенсионеров, хотя молодежи было все же больше. Зазвучали первые лозунги и кричалки.

Полицейские проводят профилактическую беседу с двумя школьницами. Фото: Иван МАРКОВ

Протестующие прошли по Ленинскому проспекту, выкрикивая оскорбительные для власти призывы и лозунги, до площади Победы. Полицейские на машине с работающими динамиками всю дорогу сопровождали колонну недовольных, которая мокрой змеей растянулся по Ленинскому проспекту. Дождь лил, не щадя головы и плечи. Ноги чавкали по лужам. Проезжающие мимо автомобили сигналами поддерживали протестующих.

Площадь Победы в середине дня. Фото: Александр КАТЕРУША

Уже на площади Победы лидеры местных оппозиционеров взобрались на ограждение фонтана и начали заводить продрогшую толпу. Транспарантов, как и народу, стало больше. Как сообщили нам источники в правоохранительных органах, на площадь пришли около 400 человек. Полицейские не очень настойчиво попытались снять протестующих с фонтана, но те не подчинились.

Пенсионерка пытается докричаться до власти. Фото: Александр КАТЕРУША

Стражи порядка предпочли в итоге оставаться в стороне и не предпринимали до последнего никаких действий. Лишь ближе к концу митинга, когда толпа начала расходиться, нескольких человек все же задержали.

В полиции от официальных комментариев пока воздерживаются.