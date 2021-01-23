Один дома: из горящей квартиры на улице Горького спасли 12-летнего ребенка

На место выехали четыре пожарных расчета. Фото: Александр КАТЕРУША

Пожар на улице Горького в Калининграде случился утром в субботу, 23 января. В 10:49 поступило сообщение о том, что в пятиэтажном доме горит квартира в пятиэтажке. На место ЧП выехали четыре пожарных расчета. На место прибыли оперативно и к тушению приступили уже через семь минут после сообщения о ЧП.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, из квартиры спасли 12-летнего ребенка. К моменту прибытия пожарных на месте была и хозяйка квартиры. Однако, по предварительной информации, во время пожара в квартире она не находилась.

Ребенка с признаками отравления продуктами горения увезли в детскую областную больницу.

Что до квартиры на пятом этаже, то пострадала она не сильно. В одной из комнат горела мебель на площади трех квадратных метров.

Пожар удалось ликвидировать в течение 20 минут. В тушении принимали участие 17 человек.

Отметим, накануне вечером, в пятницу, 22 января, пожарные вывели из горящего дома жильца в поселке Низовка Зеленоградского района. В 23:07 там загорелась комната в одноэтажном деревянном доме на улице Каштановой. Огонь охватил обшивку веранды и мансарду.

Причины пожаров предстоит установить дознавателям.