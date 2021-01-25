Погода в Калининграде на неделю: постоянные снег и дождь и снова морозы

Вероятность выпадения осадков - больше 60 процентов. Фото: Александр Подгорчук

Последние четыре дня выдались в Калининграде аномально теплыми. Столбик термометра дважды поднимался выше отметки +5 градусов, а в ночь на минувшую субботу и вовсе был установлен максимум нынешнего января – на улице было +7,2. В предстоящую неделю такой жары синоптики не ждут – зима снова напомнит о себе, хотя и не сразу

По прогнозу Гидрометцентра России, с понедельника по среду воздух в Калининграде будет прогреваться до +2..+3 градусов (по ночам - около нуля). Вероятность выпадения осадков – выше 60%, преимущественно ожидается мокрый снег.

26 и 27 января усилится северо-западный ветер, скорость которого в порывах достигнет 15 метров в секунду.

В четверг придет похолодание. Днем температура составит всего +1 градус, а ночью снова прихватят морозы, но не так сильно, как недавно – до -5..-6 градусов.

В пятницу минус будет и днем: прогнозируется -1..-2 градуса. И снова снег!

На выходных картина сильно не изменится. Термометр покажет -1…-2, осадки в плане тоже стоят. Атмосферное давление всю неделю продолжит плавно меняться в границах 744-750 миллиметров ртутного столба.