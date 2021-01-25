Музыкант Тимур Халиуллин: Могу сыграть на органе даже «Мурку»!

Тимур Халиуллин уверен, что пандемия сделал органистов еще более значимыми в музыкальном пространстве. Фото: Александр КАТЕРУША

Фестиваль «Декабристские вечера» прошел в Кафедральном соборе на острове Канта в Калининграда. На закрытии с программой «От барокко до рока» выступил органист Тимур Халиуллин, который исполнил самые разные произведения - от Баха и Мусоргского до «Queen» и «Deep Purple».

«Бах - это рокер эпохи барокко»

- Тимур, а что и «The Beatles» и «Арию» можно на органе сыграть?

- Да! Обычно люди после концертов просят сыграть что-то не из классики. Из таких популярных запросов и родилась эта программа. Мы хотели показать, что классика во многом предвосхитила рок-направление в XX-XXI веке своими идеями, которые в произведениях отражали какой-то крик судьбы, крик о помощи, драматизм. В эпоху барокко это было более характерно, чем в классицизм или романтизм. Это что-то давящее, громкое, сочное, насыщенное. Это все, что связано с органом и музыкой Баха, которого называют иногда первым рокером эпохи барокко, потому что он использовал такие гармонии, которые могли быть не поняты в его эпоху. Знаменитая «Токката и фуга ре минор» не исполнялась при его жизни.

- Опасались, что не примется?

- И не принималось: ни церковью, ни публикой, потому что была довольно напряженная гармония. А параллели возникают постоянно. Группа «Procol Harum» и композитор Гэри Брукер прямо цитирует в своем хите «Белее белого» лютеранский хорал Иогана Себастьяна Баха. А Эндрю Ллойд Уэббер в рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда» использует орган в самых драматичных местах. В группе «Deep Purple» есть свой органист-импровизатор. В хите «Smoke On The Water» есть партия органа, которая прописана самими исполнителями. Орган и рок созвучны.

- Что вам самому интереснее играть?

- Современную музыку на органе играть не менее интересно, чем классическую. Вот, Клинт Мэнселл, автор саундтрека к фильму «Реквием по мечте». Музыка, вроде бы не сложная. Но когда ее перекладываешь на орган, она превращается в настоящий реквием! Это такой охват драматизма, что мурашками покрываюсь даже я во время исполнения.

Вообще, люди часто просят саундтреки: «Звездные воины», «Гарри Поттер», «Игра престолов», «Однажды в Америке»», Один дома». Сумасшедшая музыка на органе получается, но это стоит того, потому что раскрываются новые черты и у инструмента, и у самой музыки.

- Это же и мостик к классике. Послушав музыку из фильма «Один дома», человек может заинтересоваться чем-то более серьезным.

- Конечно, если грамотно построить программу и не скатиться только в популярные и знакомые хиты. Многие видят в афише «Игру престолов», приходят и узнают серьезную музыку, начинают любить, слушают. Это всегда идет на пользу продвижения органной культуры.

- А «Мурку» просят исполнить?

- Бывает. На органе я и «Мурку» могу! Не брезгаю. Орган имеет свойство облагораживать музыку. Из «Мурки» можно сделать фугу в стиле Баха. Или импровизацию в стиле протестантского хорала. Порой можно и не узнать, что это «Мурка».

Концертов в пандемию стало... больше

- Как мир органистов переживает пандемию?

- Пандемия сделал органистов еще более значимыми в музыкальном пространстве. Потому что тогда, когда нельзя было собираться хору или оркестру, можно было играть на органе. Органист один, в основном сидит в отдалении от публики. Своим инструментом он может заменить и хор, и оркестр, и небольшую камерную группу. Органных концертов стало больше. Такой парадокс! Не в самый жесткий период карантина, конечно, но орган нигде не замолкал в пандемию.

Под сводами Кафедрального собора часто модно услышать не только вечную классику, но и современные хиты. Фото: Александр КАТЕРУША

- Сегодня много композиторов, которые пишут классическую музыку?

- Орган провоцирует постоянно оставаться в старине, в эпохе барокко. Но композиторское творчество не стоит на месте. Я постоянно в программу вставляю современную музыку. Например, произведения Дечебала Григоруцэ, органиста Иркутской филармонии. Когда я приехал в Кафедральный собор, Елизавета Степанец, музыковед и композитор, преподнесла мне подарок – новое сочинение, посвященное… мне! Я сам немножко сочиняю для органа, есть несколько опубликованных произведений.

Догнали и перегнали

- В России вообще сегодня много композиторов? Как мы тут смотримся на фоне остального мира?

- Когда творил Бах, у нас еще и не было жизни во многих местах страны. Я не говорю про Калининград – у этой территории другая история. В целом же российская культура началась намного позже. Тем интереснее, что, несмотря на это, мы не только догнали европейскую культуру, но и во многих вопросах перегнали ее. Когда меня спрашивают о том, как я отношусь к европейской школе, к российской, какая выше, какая лучше, - я смело и без лже-патриотизма говорю: «Наша школа, пропустив три века, догнала все и всех». Мы недавно спорили об этом с органистом из Чехии. Я его спросил: «Назови мне чешских композиторов и органистов, а я буду загибать пальцы». Тут сказать нечего. Музыка Чайковского, Шостаковича и Прокофьева звучит повсюду, как музыка Баха, Бетховена и Моцарта.

О том, кто сегодня из авторов самый главный и великий, мы узнаем через какое-то время. Хотя смело могу привести в пример представителя петербургской школы, классика Сергея Слонимского, который умер в 2020 году. Уверен, его будут изучать так же, как изучают сейчас Баха. Он, автор десятков симфоний и органных сочинений, опер и балетов – сегодня самый мощный современный композитор.

- Ну, а номер один для вас это Бах?

- Я никогда не ставлю одного композитора выше других. Потому что Бах – представитель одной эпохи и одного стиля. Есть Ференц Лист из эпохи романтизма. Из ХХ века француз Оливье Мессиан – просто гений, уровня Баха, но совсем в другом стиле…

Исключить светских композиторов я не могу. На органе может звучать и рок, и джаз, и развлекательная музыка. Ведь на рояле играют современный джаз!

Шопинг под аккомпанемент

- Вы как-то сказали, что рояль – очень консервативный инструмент, которым уже никого не удивишь. Мол, другое дело орган. Неужели орган с его историей – это не консервативно?

- Рояль консервативен потому что имеет очень прочную и устоявшуюся традицию, которая подкреплена огромной исполнительской школой: российской, европейской, азиатской. Это все довлеющий груз традиций. Там всегда одна клавиатура, максимум три педали. Количество октав и нот традиционно одинаковое. Рояль не такой гибкий в плане экспериментов, каким оказался орган! Да и потом, нет ни одного похожего органа. У каждого свое расположение клавиш, глубина нажатия и даже расцветка. В Калининграде в Кафедральном соборе черных клавиш больше, чем белых. Так часто бывает на немецких старинных органах. Традиционна же белая клавиатура с черными клавишами. И таких мелочей очень много. Одно и то же произведение будет по-разному звучать на разных органах.

В России еще не сформировалась традиция исполнительства, какая есть у рояля и фортепиано. Орган сегодня в России находится в периоде ренессанса после долгих лет советского забвения, разрушения инструментов. Только сейчас начали активно строиться органы, много фестивалей, композиторов, появился конкурс на органные факультеты, чего раньше не было.

- Получается, и конкуренция среди музыкантов растет.

- Да, просто роком на органе сейчас уже никого не удивишь. На премию «Органист года» я подавал «Концерт для ног», когда играют только ноги, без участия рук. Это уже не из разряда церковно-академической музыки, а из разряда циркового шоу. Это не я изобрел, это американская традиция, где органы вообще устанавливаются не в церкви. Самый большой орган в мире стоит в торговом центре в Атлантик Сити! Так что не нужно на орган смотреть сквозь призму церкви. В России мы еще не преодолели эту инерцию восприятия. И мне хочется ее преодолеть.