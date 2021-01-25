Бывший калининградский полицейский признал, что Иван Вшивков погиб из-за халатности

Иванов заявил, что надеялся на своего начальника, который будто бы занимался решением проблемы. Фото: Иван МАРКОВ

В понедельник в суде Московского района Калининграда продолжилось заседание по делу о гибели Ивана Вшивкова, получившего смертельные ожоги в отделе полиции на улице Киевскойв ночь на 20 октября 2019 года.

Сегодняшнее заседание длилось оно всего около десяти минут – судья предоставила последнее слово второму подсудимому, бывшему старшему оперативному дежурному Александру Иванову, и тот был очень краток.

На первый взгляд, Иванов не сказал ничего нового: он снова обратился к родственникам погибшего с соболезнованиями и заявил, что надеялся на своего начальника Николая Плебуха (второй подсудимый по делу о гибели Вшивкова), который будто бы занимался решением проблемы. Однако бывший полицейский впервые проговорил сам, что ситуация была чрезвычайной, и поэтому необходимо было отложить свою будничную работу. Приводим полный текст выступления Александра Иванова:

- Хочу выразить искренние соболезнования семье погибшего и сказать, что никоим образом я никаких наступлений последствия для Ивана и его смерти, конечно же, не желал. Сейчас, естественно, я понимаю, что в той ситуации действовал неправильно, халатно отнесся к этой ситуации. Но сделал я так, потому что рассчитывал на своего руководителя, который занимался ликвидацией чрезвычайной ситуации. Так, как я э то видел. По всем внутренним документам возникновение чрезвычайной ситуации в органах внутренних дел предполагает приостановление повседневных должностных обязанностей, которые я продолжал исполнять. Конечно, если бы сейчас можно было вернуть время вспять, я бы так не поступал. Очень жалею об этом, но прошу меня строго не наказывать. Все у меня, ваша честь.

Следующее заседание состоится утром в пятницу 29 января.