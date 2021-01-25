Песок под колесами и зарядки для смартфонов: «Корсар» за 65 млн рублей проехал по Калининграду

Поездка стартовала у Южного вокзала и продолжилась в центре города, Фото: Александр КАТЕРУША

Испытания прошел

Блестящий новенький трамвай «Корсар» питерского производства, который власти рассматривают в качестве основного варианта для покупки в Калининград, ждал у Южного вокзала. Уже непривычно – трамваи тут обычно не стоят.

Накануне «Корсар», который привезли к нам паромом из Санкт-Петербурга, завершил в Калининграде тестовые испытания. Катался по ночам, без пассажиров. Так сказать, притирался к нашей редкой для России узкой колее.

- Ничего критичного не обнаружено. Трамвай вполне хорошо себя зарекомендовал в рамках тестовых заездов. Мы довольны, - резюмировал губернатор Антон Алиханов.

Он отметил, что, если говорить о размере тележки, то альтернативы «Корсару» существуют. А вот из-за узкой колеи выбирать особо не из чего.

- Говоря о других технических характеристиках, «Корсар» - наиболее приемлемый вариант: низкие полы, система видеонаблюдения и так далее. Цена вагона 65 миллионов. Но это еще вопрос торгов и говорить об этом немного рано. Но на горожанах мы экономить не будем. Если есть более качественный продукт, будем ориентироваться на него. В Калининграде, несмотря на текущее отвратительное состояние трамваев, высокий запрос на качество общественного транспорта, - сказал губернатор.

Максимальная вместимость салона внушительная – 177 человек, но сидячих мест всего 29. Фото: Александр КАТЕРУША

Стоимость этого трамвая сильно зависит от комплектации. В России это такой первый вагон для узкой колеи именно с низким полом. Он дает возможность пассажирам заходить и высаживаться быстрее, удобно для пожилых людей и с детьми.

- У нас самые эффективные сегодня трамвайные вагоны в Европе, - говорит президент «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур.

Нажми на кнопку!

Для входа в «Корсар» нужно нажать кнопку на двери. Система такая же, как на всех трамваях в Европе. Внутри просторно, проход довольно широкий. Тут точно не придется протискиваться, толкаясь, если набьется много народу. Максимальная вместимость салона внушительная – 177 человек.

В «Корсаре» предусмотрено 29 пассажирских мест. Садимся. Но сидения кажутся какими-то странными. Нет, все новенькое, приятный материал. Но это какое-то кресло-полуторка. То есть одному пассажиру места с лихвой хватает, а двум уже не уместиться. Ну, или прижаться придется совсем уж плотно.

Губернатор Антон Алиханов смог оценить, каково будет ездить в «Корсаре» в часы пик. Фото: Александр КАТЕРУША

Через несколько секунд все включается, и мы продолжаем движение. Представитель трамвайной компании, который едет рядом, предположил, что в этом месте мы попали на пересечку трамвайной и троллейбусной линии.

- Трамвай не поймал вовремя высокое напряжение и остановился – аварийная ситуация, - поясняет он.

Без интернета никак

А вот – любопытная деталь. Этот трамвай возит с собой четыре так называемые песочницы. Они расположены у колес и разбрызгивают песок при определенных условиях. Например, в непогоду, в снег или, когда движению мешают скользкие опавшие листья на рельсах.

В салоне «Корсара» есть USB-розетки, где можно подзарядить смартфон, имеется Wi-Fi оборудование, места для людей с ограниченными возможностями здоровья и прочие удобства.

Комфортнее всего – в кабине водителя: мягкое кресло, ряды мониторов, кнопки, рычаг-джойстик для управления.

Место водителя организовано по всем современным канонам и отличается аж тремя большими дисплеями. Фото: Александр КАТЕРУША

- Все под рукой, удобно. Трамвай простой в управлении. Электроника «думает» очень быстро. Ход жестковат, непривычно. Но это, наверное, из-за того, что он еще новый. В целом все замечательно. Очень хотелось бы, чтобы этот трамвай остался у нас, чтобы было поступление нового подвижного состава, - говорит нам Галина Мельникова, водитель первого класса. Трамваи она водит 27 лет, человек опытный.

Максимальная скорость нового вагона – 75 км/ч. Но в городе трамваи тыркаются и «Корсар» не исключение. Примерно до 40 километров удается разогнаться лишь на участке улицы 9 апреля, где есть выделенка и не мешают автомобили.

СУХОЙ ОСТАТОК

26 новых трамваев – в течение двух лет

Власти Калининграда планируют полностью обновить подвижной состав.

Власти уже определились, что в течение двух лет для Калининграда закупят 26 новых трамваев. Об этом сказала журналистам глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- Для существующего маршрута нужно 16 вагонов. Для того, чтобы открыть маршрут №3 – еще 10 вагонов. То есть 26 вагонов это наша потребность. Вообще, мы планово строим зеленый город! – сказала Елена Дятлова. - И прежде всего это – перевод общественного транспорта на экологические виды.

Глава администрации отметила, что 16 вагонов закупят уже в этом году. Остальные 10 – в 2022 году.

Отметим, в этом году из городского бюджета на развитие инфраструктуры под новый трамвайный маршрут №3 выделят около 20 миллионов рублей. А на развитие общественного транспорта Калининграда из бюджета потратят 100 млн рублей. Еще 150 млн – деньги регионального правительства.