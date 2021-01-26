Каждый день простоя обходится в 9 тысяч рублей: Почему затянулась реконструкция улицы Рокоссовского

Сквер и пешеходную зону по-прежнему нужно обходить вокруг. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде успел сойти снег, но улица Рокоссовского, по-прежнему обнесена строительным забором и пройти по ней нельзя. Еще в начале декабря прошлого года глава города Андрей Кропоткин жаловался на подставившего всех подрядчика - компанию «Мириам». По словам Кропоткина, улицу планировалось открыть перед Новым годом, чтобы «люди уже в январские выходные там гуляли и отдыхали». Не было ни заминки с перечислением подрядчику денежных средств, ни плохих погодных условий – компания «Мириам» просто не успела, так как вовремя не вывела на объект достаточное количество рабочей силы.

Заложником ситуации стали жители соседних домов, которые с лета прошлого года не имеют возможности пройти по улице и вынуждены поэтому пробираться дворами. Сквозной проход открывался лишь на пару дней, после чего появились рабочие, наглухо закрывшие все лазейки. После этого никто на объекте не появлялся – он «заморозился» до весны.

Корреспондент «Комсомолки» выяснил у директора казенного учреждения «Капитальный ремонт многоквартирных домов» Михаила Маличенко, когда заборы все-таки уберут, и какое наказание ждет подрядчика, сорвавшего все мыслимые и немыслимые сроки.

- На сегодняшний день погодные условия, к сожалению, не являются благоприятными, - заявил Маличенко. - Сами все видели, что минусовые температуры до 20 градусов. В связи с этим подрядчик все основные виды работ закончил в начале января, то есть он успел как раз до морозов. У него осталось обустройство пандуса, ограждения, озеленение. Но температурный режим нам не позволил приступить.

Таким образом, объект оказался замороженным буквально. Подрядчик же занялся чисто бумажной работой.

- На данный момент он готовит исполнительную документацию с геодезическим центром, присылает нам ее для корректировки в электронном виде, мы сейчас устаканиваем объемы по выполненным видам работ, и подрядчик при наступлении благоприятных температур (+5 и выше) приступит к устранению замечаний, - продолжает Маличенко.

- А их много?

- Глобальных замечаний немного, но очень много мелких. Это примыкания, сдвижка плитки, где-то треснутая плитка. Такие рабочие моменты, которые подрядчик в течение месяца при грамотном подходе устранит, - отвечает он.

- Так когда все-таки хотя бы примерно улицу откроют?

- Если мы не будем опираться на погодные условия, а чисто возьмем нормативные сроки по устранению замечаний, это месяц нормальной плодотворной работы, - отвечает Маличенко. – Но штрафные санкции у нас ежедневно осуществляются. Это 8 855 рублей 56 копеек ежедневно. На сегодняшний день просрочка уже 50 дней.

Напомним, реконструкция улицы Рокоссовского – это первый из двух этапов благоустройства территории. Далее планируется благоустроить улицу Соммера.