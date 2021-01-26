Коронавирус в Калининграде, последние новости на 26 января 2021 года

В последние дни темпы заражения несколько снизились. Фото: Артем КИЛЬКИН

По состоянию на полночь 26 января в Калининградской области выявлены 22 923 случая заражения коронавирусом (из них 4910 - с начала года). 20 298 человек уже выздоровели. Умерли 215, остаются под медицинским наблюдением 9 698 человек. Нарастающим итогом проведены 506 947 тестов на коронавирус.

Последние пять суток подряд в области отмечается снижение темпов заражения. 25 января был зафиксирован 191 новый случай - это самый низкий показатель за полтора месяца.

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Прививочная кампания против коронавируса пока притормозила. На сегодняшний день израсходованы все 3 592 дозы вакцины от коронавируса, ранее поставленные в Калининградскую область. Минздрав ждет новых поставок из столицы.