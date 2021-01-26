Теперь и в России: под Калининградом появился загадочный металлический обелиск

Багратионовский объект (слева) и знаменитый монолит из фильма Кубрика. Фото: редакция "КП".

Металлическая конструкция стоит на берегу озера Лангер в парке города Багратионовска Калининградской области. Фотографии объекта уже разлетелись по соцсетям и, разумеется, многие связали появление объекта с чередой событий конца прошлого года, когда загадочные обелиски вдруг стали находить в разных частях света. Эти обелиски удивительно напоминали монолит, который установили на Земле пришельцы в культовом фантастическом фильме Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года».

Впрочем, в случае с Багратионовском разгадка уже нашлась . Оказалось, что здешний монолит установили еще в декабре во время работ по благоустройству. Но связь с таинственными объектами, разбросанными по всему миру, действительно есть!

В администрации Багратионовского городского округа «Комсомолке» подтвердили, что стела имеет отношение к нашумевшему флешмобу.

- Задумка именно такая, - загадочно прокомментировали в мэрии, но других подробностей пока не сообщили.

Известно, что багратионовский монолит выполнен из нержавеющей зеркальной стали и во всех его сторонах отражается наша жизнь.

Напомним, первый загадочный монолит нашли в ноябре 2020 года на дне горного разлома в в пустыни в штате Юта.

Этот монолит появился в ноябре на дне горного разломав в пустыни в штате Юта и вскоре исчез. Фото: dailymail.co.uk

Спустя несколько дней обелиск исчез, а вскоре очень похожая конструкция объявилась в румынском городе Пьятра-Нямц. Обелиски, судя по многочисленным фото, действительно похожи, но американская версия была выше и имела четырехугольный профиль. Профиль румынской находки состоит из трех углов.

Металлический монолит. который был обнаружен в румынском городе Пьятра-Нямц. Фото: YouTube

Некий черный параллелепипед нашли даже на Меркурии, первой от Солнца планеты нашей Солнечной системы. Энтузиасты разглядели его на снимке, который был сделан 10 февраля 2012 года камерой Wide Angle Camera (WAC), установленной на зонде MESSENGER.

Теперь в списке таких примечательных мест есть и Калининградская область.