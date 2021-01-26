Как в Гвардейском районе прошли съемки фильма о взятии поселка Ромау

Советские саперы в перерыве между съемками. Фото: Иван МАРКОВ

В воскресенье около 160 калининградских реконструкторов приняли участие в съемках документально-игрового фильма о взятии поселка Ромау (сегодня Ровное Гвардейского района). Съемки прошли практически день в день с происходившими в этих местах боями и на реальном месте событий, а декорацией послужило сохранившееся фортификационное сооружение (артиллерийский наблюдательный пункт) «Линии Дайме». К слову, во время подготовки к съемкам одна из местных жительниц рассказала, что бетонное немецкое укрепление в 50-х годах выполняло функции поселковой общей бани.

Минометчик перед боем. Фото: Иван МАРКОВ

Согласно журналу боевых действий 83-й гвардейской стрелковой дивизии, ее подразделения взяли четыре ДОТа и овладели хорошо укрепленным поселком Ромау в ночь с 24 на 25 января 1945 года. На сегодняшний день установлены имена 77 бойцов 250-го гвардейского стрелкового полка, награжденных за взятие этого населенного пункта.

Штурм ДОТа. Фото: Ольга Войт

- Из деревни Ромау стреляли засевшие там немцы, - писал впоследствии об этом бое один из участников тех событий, капитан Степан Лопатин. – Свежий батальон оставил одну роту с фронта , две других пошли в обход и ударили по немцам с флангов. Противник был опрокинут и потеснен. Собравшись, гитлеровцы контратаковали, но безуспешно.

Реконструкторы впервые показали недавно приобретенный макет самоходной зенитной установки. Фото: Ольга Войт

Съемки проводила Фестивальная дирекция при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества, регионального отделения Росрекон и администрации Гвардейского района.