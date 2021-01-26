«Новые люди» предложили ввести льготы за найм выпускников вузов

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди".

Но в этом году у будущих выпускников не так много поводов для празднования.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 55% россиян убеждены, что найти работу после окончания вуза получается с большим трудом. Еще примерно 20% жителей страны уверены в невозможности трудоустройства сразу после получения диплома.

Совпадают ли ожидания и реальность? К сожалению, да. Результаты исследований НИУ ВШЭ и Роструда показывают, что лишь 52% выпускников вузов устраиваются на свою первую работу по специальности. В основном по специальности начинают работать сразу после учебы только медики и преподаватели. Логично, ведь на работу в больницу или школу невозможно устроиться без диплома.

То есть целая армия специалистов каждый год ищет вакансии, но не может найти – без опыта молодые сотрудники никому не нужны.

Партия «Новые люди» предложила решение этой проблемы. Председатель партии Алексей Нечаев выступил с инициативой ввести налоговые льготы для работодателей, принимающих выпускников на первую работу по специальности.

Работодатель платит не менее 30,2% от зарплаты сотрудника в качестве страховых взносов. «Новые люди» предлагают государству в течение года компенсировать эти средства компаниям, трудоустраивающим выпускников. Причем предлагается распространить практику и на обычные рабочие места, и на дистанционные.

«Первый год после института крайне важен, чтобы не расплескать свой образовательный капитал. А, наоборот, его увеличить и монетизировать», - отмечает председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

К инициативе решили привлечь внимание сторонники «Новых людей» со всей страны. Они передали 70 обращений в региональные министерства труда и устроили перфоманс. Выпускники вузов вышли с метлами и лопатами убирать улицы от снега возле зданий минтруда. Так активисты намекнули, что работать кем-то кроме дворника с дипломом вуза устроиться сложно.

(ФОТО с акции)

“Зачем мы вкладываем деньги в образование, если потом каждую весну выпускники ВУЗов пополняют армию безработных? Лучше стимулировать предпринимателей нанимать молодых специалистов, чем платить им пособие по безработице”, - рассказал руководитель регионального штаба партии “Новые люди” Сергей Золотарев.

Как отмечает председатель комитета партии «Новые люди» по молодежным инициативам Дмитрий Кротов, снижение налогов позволит существенно изменить рынок труда и позитивно скажется на ситуации с безработицей.

«Реализация программы поможет создать в России около полумиллиона новых рабочих мест для выпускников», – утверждает эксперт.