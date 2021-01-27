Забор на улице Рокоссовского в Калининграде уберут на этой неделе

Работы по устранению замечаний уже идут. Фото: Александр КАТЕРУША

«Комсомолка» писала о том, что подрядчик, реконструирующий улицу Рокоссовского, получил почти полумиллионный штраф за срыв сроков - улицу планировалось открыть перед Новым годом (читайте в номере от 26 января и на сайте kp.ru). Штрафные санкции компании «Мириам» начисляют ежедневно – по 8855 рублей 56 копеек. А ведь реконструкция улицы Рокоссовского – это лишь первый из двух этапов преобразования территории. Далее планируется заняться улицей Соммера. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал Юрий Кондратьев, и. о. главы комитета городского хозяйства.

- Качество работ у нас вызвало достаточно серьезные нарекания, - признался Кондратьев. - На сегодняшний день мы с ними ведем претензионные работы с требованием устранить выявленные замечания. Физически работы в том или ином объеме выполнены. Сейчас только идут работы по устранению замечаний. Но погодные условия такие, что устранить замечания пока не представляется возможным.

По его словам, есть вопросы по укладке плитки, по облицовке, по парапетам, ограждениям... Словом, проще перечислить, к чему претензий нет.

- Все, что вызвало нарекания – достаточно объемные работы и их надо завершить, - сказал Юрий Кондратьев и отметил, что в ближайшее время ограждение с основной территории на Рокоссовского будет снято.

- И только на тех наиболее слабых точках, где качество работ не устраивает, останется ограждение. На этой неделе эти точки расставим! А устранят замечания в течение месяца после того, как реально погодные условия позволят, - сказал чиновник.

А впереди еще вторая очередь – от Ленинского проспекта до улицы Иванникова. Этот участок будет также благоустраиваться. Что касается третьей очереди – участка от Иванникова до памятника-танка, - то сделать ее планируют в следующем году. На вторую и третью очередь, по словам чиновника, уже нашли опытного подрядчика. Предстоит замощение, освещение, установка камер «Безопасного города», прокладка велосипедной дорожки.

Еще одна общественная территория, которую преобразят в рамках программы формирования комфортной городской среды (финансируется из федерального и областного бюджетов) – территория сквера у «Киноленда» (бывший кинотеатр «Родина») на улице Киевской. Работы обещают закончить в этом году.

ЦИФРА

Больше 130 млн рублей планируют потратить на дворовые территории в Калининграде. Их будет семь. Подрядчики уже готовятся к выполнению работ и лишь ждут наступления благоприятной погоды.

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