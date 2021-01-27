«Вечером поднялась температура, но ничего критичного»: как я прививалась от ковида в Калининграде

Завезенные запасы вакцины уже закончились - желающим привиться нужно ждать новой партии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Тихая вакцинация»

Ядвиге поставили первый укол в эту пятницу 22 января. Вторая вакцинация отечественным «Спутником V» будет через 21 день. Где-то через 10 дней после этого у нее сформируется иммунитет.

- Я твердо решила для себя: буду прививаться! - рассказывает журналистка. – Во-первых, я очень мнительный человек. И мне в каждом чихе соседа по автобусу мерещится ковид. А фантазия тут же рисует картины одна страшнее другой. Я не болела, антител у меня нет, так зачем рисковать? Во-вторых, я переживаю за здоровье мужа, детей и 4-летней внучки. Не хочу заразить кого-то из своих близких людей, да и коллег, с которыми работаю, тоже. Впрочем, все получилось случайно.

Ядвиге поставили первый укол в эту пятницу 22 января. Вторая прививка будет через 21 день. Фото: Александр КАТЕРУША

- Утром 18 января я пошла в свою поликлинику на улице Университетской, - продолжает Ядвига. - Увидела в регистратуре очередь и поэтому пошла к терминалу в холле, чтобы записаться к своему неврологу через портал medreg.gov39.ru. В разделе «Специалисты» увидела окно «Вакцинация от СOVID-19». Запись была в поликлиники Калининграда и области на разные дни недели. А ведь это шанс! Я выбрала пятницу, 22 января, чтобы отлежаться в выходные, если почувствую себя плохо. Мне 54 года, есть хронические заболевания, поэтому всякое может быть. Да врачи и не скрывают, что возможна «побочка». Записавшись на портале, я подошла в регистратуру и попросила распечатать и выдать мне талон с указанием времени и даты.

Регистратор удивленно посмотрела на Ядвигу, начала нервно шушукаться с другими регистраторами, и пошла к администратору. Та ей подтвердила: «Да, началась иммунизация населения, выдай женщине талон».

«Тестовый режим»

Утром 22 января Ядвига пошла в поликлинику. Готовиться к вакцинации специально не нужно. Рекомендуется только за несколько дней до прививки не злоупотреблять алкоголем.

- Сама процедура для тех, у кого есть заветный талон с конкретным временем и датой, проходит быстро, - продолжает журналист «Комсомолки». - Все организованно четко и поставлено на поток. Из кабинета терапевта желающим вакцинироваться гражданам выносят документы для заполнения - согласие на вакцинацию и анкету пациента. Поэтому не забудьте взять с собой ручку помимо паспорта, СНИЛС и медполиса! Потом терапевт измеряет температуру, уровень кислорода в крови и давление у пациента. Спрашивает про хронические заболевания, состояние здоровья. Терапевт выдает талон на повторную вакцинацию через 21 день, предупреждает о возможных последствиях (озноб, температура, аллергия) после процедуры. И отправляет в другой кабинет на прививку.

У прививочного кабинета должно собраться не менее 5 человек – в одном флаконе "Спутника" 5 доз.

- Пока ждали от терапевта свою «пятерку», разговорились с людьми. Кто-то записался, как я, через портал medreg.gov39.ru. Женщине с соседнего кресла вместе с дочкой удалось оформить запись через портал Госуслуги. Пожилой мужчина рассказал, что пошел к заведующей терапевтическим отделением поликлиники и его тут же записали через регистратуру. Чаше всего люди жалуются мне, как журналисту, на невозможность записаться по телефону 122.

Без серьезных «побочек»

Сама вакцина вводится в плечо одноразовым шприцем. Если не «штормит» от пережитого испуга или последствий укола, можно сразу уходить. После этого три дня советуют не мочить место инъекции, не ходить в сауну или баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации можно принять антигистаминные средства. Если повысится температура – нестероидные противоспалительные средства. Самоизоляция после прививки не требуется, можно вести обычный образ жизни. Но в любом случае необходимо продолжать соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Ядвига рассказывает, какие последствия для здоровья вакцинация вызвала лично у нее:

- Я привилась около 9 часов утра. Где-то в обед поднялась температура до 37,2 градуса, плечо в месте укола ныло, упало давление – стало клонить в сон. Но общее состояние было терпимое. Я отработала в этот день до конца, хотя советую всем не рисковать и отпрашиваться у начальства, отлеживаться дома при недомогании.

На следующий день Ядвига не почувствовала никаких последствий вообще:

- Во время активного обсуждения этой темы в соцсетях с уже привившимися жителями области, сделала вывод о том, вакцинацию сложнее переносят, почему-то, мужчины, - у них состояние гриппозности и простуды длится до трех дней. И что после второй инъекции «побочек» нет вообще.

Второй раз наша коллега уколется компонентом вакцины 12 февраля.

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Впрочем, набирающая обороты вакцинация (по-настоящему массовый этап начнется в феврале), должна сказать свое веское слово. Глядишь, к весне мы, если и не победим окончательно коронавирус, то, по крайней мере, задышим свободнее. И хотя бы проблема с нехваткой больничных коек станет не такой острой.

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