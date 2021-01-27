Донор костного мозга из Калининграда: «Когда узнала, что спасла жизнь человеку, слезы хлынули градом»

«Когда предложили помочь больному человеку, не задумывалась ни секунды», - говорит Алена Егорова. Фото: Личный архив героя публикации

«Для доктора главное – помогать людям и знать, что ты нужен, что каждый день прожит не зря», – считает Алена Егорова, врач-трансфузиолог, завотделом на областной станции переливания крови в Калининграде. Она не только выполняет свой долг как медик, но и сама сдает кровь и стала донором костного мозга, подарив тяжелобольному незнакомому человеку шанс на выздоровление.

Шанс на чудо

- Я выбрала медицину, потому что хотела помогать людям, быть полезной, нужной. Я начинала свой путь в профессии с хирургии, а сейчас специализируюсь на заболеваниях крови. Отвечаю за подготовку компонентов крови для переливания – это очень ответственная задача. Наша работа, может, не всем видна, но без нас ни один доктор не обходится, – говорит специалист.

Алена Егорова – не только врач, но и донор крови. Занимаясь таким важным делом, понимая, насколько это жизненно важно, в 2015 году Алена Александровна вместе с коллегами вошла в регистр доноров костного мозга. Станция переливания крови Калининградской области в последние годы активно привлекает жителей региона в регистр – это база данных о тех, кто готов сдать свои клетки, чтобы помочь онкобольным со всей страны. И кому же, как не медикам, показать пример и войти в ряды добровольцев первыми.

Каждые 20 минут в России ставят страшный диагноз – рак крови. У пациентов с лейкозом стволовые клетки превращаются в злокачественные клетки крови. Чтобы остановить этот процесс, нужна пересадка костного мозга - клетки здорового человека позволят восстановить способность организма к кроветворению. Это может спасти пациенту жизнь, но нужно найти донора. Лишь в 15-20% случаев подходят родственники. Основной массе онкобольных приходится искать неродственных «генетических близнецов», чтобы наборы генов совпадали. Шанс - 1 на 10 000. Такое совпадение клеток похоже больше на чудо. В России, как и в других странах, создают регистры доноров костного мозга, чтобы чудес было как можно больше!

Подарить человеку жизнь и время

Важный звонок раздался спустя несколько лет, после того, как Алена сдала кровь на типирование. Обратились коллеги из Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова в Санкт-Петербурге: «Нам нужна ваша помощь. Есть пациент, которому подошли ваши клетки, совпадение 10 из 10. Приезжайте!».

- Я не задумывалась ни секунды! Эмоции переполняли! В срочном порядке я отложила работу, отодвинула все свои планы. В голове была одна мысль - подарить человеку жизнь и время. Моя поездка в Петербург пришлась на важное для нашей семьи событие – дочка шла в первый класс. Но я не смогла отказаться – я была счастлива, что могу совершить такой поступок! – призналась наша героиня. - Поэтому в школу ее провожали папа и дедушка, который специально для этого приехал из Одессы. Он помогал нам с детками, пока я ездила на донацию.

Близкие разделили желание Алены помочь и поддержали ее в этом стремлении. Муж – тоже доктор, супруги учились в одном мединституте. Он знает всю ценность донорства и понимает, что если здоровье в порядке, то никаких последствий для здоровья не будет, говорит Алена Егорова. Родственникам, которые далеки от медицины, она объяснила, насколько это важно и нужно, и они приняли ее выбор безоговорочно.

Алена прошла большое обследование, здоровье позволяло стать донором костного мозга, не было никаких противопоказаний. Бывает, люди боятся самой процедуры забора клеток по незнанию, как это проходит и какие последствия может иметь. Но, как доктор, Алена Александровна была уверена, что все будет хорошо. Единственная сложность, которая возникла, - разница в весе донора и реципиента. Наша героиня – хрупкая женщина (56 кг), и она должна была помочь взрослому мужчине весом более 80 кг. Требовался большой объем компонентов. Поэтому забор клеток делали два дня подряд и проводили дополнительную стимуляцию. Но питерские врачи, по словам донора, были очень внимательны и сработали профессионально.

- Да, было тяжеловато, но я прекрасно знала, что это временно, и весь дискомфорт пройдет. Я потерпела! После процедуры буквально через несколько месяцев на нашей станции понадобились тромбоциты, я решила сдать кровь как донор. И по анализам у меня все показатели были в норме, - вспоминает Алена Егорова.

«Значит, все не зря!»

Она очень хочет встретиться с тем, кому она помогла, узнать, как живет, как себя чувствует реципиент. Но пока информация крайне скудная, известно, что реципиент – мужчина из Екатеринбурга. И все.

- Когда я позвонила доктору и узнала, что пересадка костного мозга прошла успешно, клетки прижились, у меня слезы градом от счастья. Значит, все не зря! – признается Алена. Даже сейчас, спустя два года, у нее дрожит от волнения голос, когда она об этом рассказывает.

Когда ты делаешь кому-то добро, то тебе обязательно вернется! Можно часто встретить истории доноров костного мозга, которые после этого узнают, что ждут ребенка. Произошло это радостное событие и с нашей героиней. Теперь она многодетная мама.

- Осенью 2018 года я стала донором костного мозга, а весной 2019-го неожиданно узнала, что жду малыша. Чудо! – улыбается Алена. – Теперь у нас две дочки и сыночек, которому всего годик.

Главное – не навредить

Медики настаивают: не стоит пугать себя страшилками из интернета о донорстве костного мозга, лучше прочитать в проверенных источниках, а если вас пригласили стать донором, задать все интересующие вопросы докторам.

- Могу успокоить тех, кто опасается последствий для здоровья при донорстве костного мозга. Перед самой процедурой проводится серьезное медицинское обследование, врачи проверяют, нет ли противопоказаний. Если есть малейшие отклонения от нормы, до донации не допустят – в ущерб донору проводить забор клеток не будут, - уверена доктор Егорова. – Как и у нас на станции: приходит человек, который очень хочет сдать кровь, но по анализам какие-то показатели не в порядке или на грани. И мы объясняем: «Вы не можете быть донором по состоянию здоровья. Если хотите помогать, есть масса других вариантов себя в этом реализовать». Самое главное – не навредить донору!

Любой взрослый человек с 18 до 45 лет без противопоказаний по здоровью весом более 50 кг может стать потенциальным донором костного мозга.

КСТАТИ

С 15 по 20 февраля в Калининграде пройдут Дни донора костного мозга, организованные Национальным регистром доноров костного мозга имени Васи Перевощикова при поддержке Фонда президентских грантов. Акция приурочена к Международному дню детей, больных раком (International Childhood Cancer Day), который отмечают 15 февраля во всем мире. В программе — лекции, конкурсы, уроки для детей. Из-за пандемии все мероприятия фестиваля пройдут онлайн. К трансляциям смогут присоединиться все желающие.