Банк «Открытие» продлевает срок действия сезонного вклада «Зимний» по ставке 4,75%

Открыть вклад с повышенной процентной ставкой можно будет до 6 февраля 2020 года включительно. Срок вклада – 6 либо 12 месяцев, ставка – 4,75% годовых.

Сумма депозита может составлять от 50 000 до 15 млн рублей. Открыть вклад можно в любом отделении банка на территории всей страны или дистанционно - в интернет-банке и мобильном приложении «Открытия».

Важным преимуществом вклада «Зимний» является гибкая схема выплаты процентов. Вкладчик имеет возможность самостоятельно выбрать, когда получить доход от своих сбережений: в начале срока (в таком случае ставка составит 4,64%), в конце (с максимальной ставкой) или ежемесячно (по ставке 4,7%).

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.