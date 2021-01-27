Проектировать новый Дом Советов и квартал вокруг него будет компания-победитель конкурса «Сердце города»

В нынешнем виде долгострой простоит недолго. Фото: Иван МАРКОВ

Архитектурное бюро «Студия 44» из Санкт-Петербурга разработает проект реконструкции Дома Советов. Об этом «Комсомолке» в среду, 27 января, сообщил советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне. По его словам, студия Никиты Явейна, выигравшая в 2014 году международный конкурс «Сердце города» и занявшая второе место в конкурсе «Пост-замок», займется проектированием не только главной архитектурной доминанты центра Калининграда, но и территории вокруг Дома Советов.

- Ранее конкурс был на образ, - поясняет Генне, - а сейчас архитекторам предстоит работа, связанная с конкретным проектированием. В понедельник Никита Явейн будет в Калининграде, и мы вопросы ему позадаем, это будет первая встреча по проекту.

По словам Генне, Явейн ознакомлен с материалами обследования Дома Советов и работает с этими документами уже с декабря.

- Есть специальная брошюрка, в которой указаны все необратимые процессы, происходящие сейчас в здании. Но «Студия 44» будет работать со всей территорией вокруг Дома Советов, она должна запроектировать административно-деловой квартал в центре города в границах Ленинского проспекта с одной стороны, улицы Зарайской с другой, и между улицей Шевченко и Московским проспектом соответственно. То есть, эти улицы являются планировочными ограничениями. Проектировщикам предстоит запланировать какой-то объем, связанный с потребностями Дома Советов. То есть, там будут собраны все структуры аппарата. Кроме того, пара тысяч квадратных метров будет отдана под общественные функции: под проект «Россия – моя история» (в перспективе, это должен быть большой зал), под самый крупный МФЦ и так далее. Парковка подземная тоже должна быть.

Вячеслав Генне также напомнил, что застройкой территории вокруг Дома Советов займется компания Евгения Морозова «Мегаполис»:

- Это его бизнес-интерес. Сейчас они заказали маркетинговый анализ. Будет ли там жилая застройка, сейчас нельзя сказать, это опять же, будет ясно после получения результатов маркетингового анализа. Одно можно сказать: застраивает весь этот квартал «Мегаполис», а за архитектурную составляющую будет отвечать Никита Явейн, имеющий колоссальный опыт проектирования общественных зданий и сооружений.

- Не случится так, что «Мегаполис» построит в центре такой же спальный район, как на Аксакова?

- Этого точно не будет. Вы думаете, что эта компания получит гектар, обнесет его забором и построит общагу? Конечно, нет! Есть множество рамок: в первую очередь, это внешний вид, фасады, материалы фасадов, облицовка, стекла, метраж, функционал и все-все-все остальное. Мы все это еще будем представлять и обсуждать на Градосовете. Я надеюсь, что это будет в апреле этого года.