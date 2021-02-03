В Славском районе спасли рыбаков на оторвавшейся льдине

Рыбаков ждет наказание за нарушение правил безопасного нахождения на льду Фото: Администрация Славского городского округа

Во вторник, 2 февраля, в Славском районе спасли группу рыбаков, которые оказались на оторвавшейся льдине. Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации муниципалитета

Сообщение о происшествии поступило в Единую диспетчерскую службу муниципалитета от жителей поселка Причалы. Они рассказали, что рыбаков на льдине уносит в Куршский залив.

На место прибыла оперативная группа администрации и сотрудники полиции, которые оценили ситуацию и решили обратиться за помощью к пограничникам, у которых есть катера на воздушных подушках, способные передвигаться по суше, воде и ледовому покрытию.

«Уже через час после получения сигнала «горе рыбаки» были обнаружены и эвакуированы в поселок. Пострадавших среди них, к счастью, не оказалось. Далее они были переданы в руки полицейских, для установления личностей», - сообщили в администрации Славска, добавив, что теперь рыбаков ждет наказание за нарушение правил безопасного нахождения на льду.