Истории первых переселенцев: «Немецкий хирург носил меня на руках»

Александр Гущин на работе в Мельниково в окружении своих звеньевых. 1948 год. Фото из районной газеты «Приморский Большевик». Фото: семейный архив.

Война и смерть двух братьев

Валентина Александровна Трифонова (в девичестве Гущина) родилась 21 июня 1939 года в Городецком районе Горьковской (сегодня Нижегородской) области, в деревне на берегу Волги.

- Отец мой, Гущин Александр Павлович (1889 года рождения), почти всю жизнь работал бригадиром, овощеводом-садоводом, - рассказывает Валентина Александровн. - В Гражданскую войну он был полковым аптечным фельдшером. Воевал с Колчаком. После окончания войны сказал: «Это не мое» и ушел в сельское хозяйство. В Великой Отечественной войне он тоже не участвовал. Мама моя, Анна Яковлевна Гущина, была простой колхозницей, она была второй женой отца. Первая у него рано умерла, оставив ему 5 детей. Нас у мамы родилось трое: я, Витя и Коля. Правда, Коля, от порока сердца умер, когда ему и года не исполнилось. Мама как-то летом отправилась с ним в Городец на прием к врачу, по-моему, это 1945-й год был. Врач, когда на ребенка посмотрела, то сразу сказала: «Вы его живым до дома не довезете». Сказала она правильно, мама домой привезла Колин трупик.

Аполон, старший сын Александра Павловича от первого брака, за неделю до начала войны был призван на трехмесячные учебные сборы в Гороховецкие лагеря, оттуда его отправили на фронт. Уже в июле 1941 года связь с ним прекратилась.

- Аполон у нас числится без вести пропавшим, - продолжает Валентина Александровна. - На фронт его отправили так быстро, что он даже домой попасть не смог – мама с отцом поехали в Горький, но уже не застали его. Когда же эшелон двинулся из города, на него налетела немецкая авиация и разбомбила. Вместе с братом на войну уходил наш председатель колхоза, и он тоже был в том эшелоне. Позже он нам рассказывал: «Когда самолеты отбомбились, они еще долго не улетали и кружились. Стоило кому-то чуть шевельнуться, они снова стреляли. Председателю удалось выжить, потому что он успел уползти на ржаное поле. Без ноги уполз - ему оторвало ее.

«Пруссия – наша земля»

Переехать в Калининградскую область семья Гущиных решила из-за строительства Горьковского водохранилища, которое в Нижегородской области называют «Горе-море».

Мельниково, 4-й класс школы. Валя стоит четвертая слева. Фото: семейный архив.

- Деревня у нас была большая: и садик, и клуб, и роддом, и больница. Районный город Городец - через Волгу. Зимой мы на санях туда ездили, а летом на пароме, как в кино «Волга-Волга». Войны я даже не заметила. Помню только, что стада различной скотины через нашу деревню перегоняли куда-то в глубокий тыл, на восток. А когда война закончилась, в нашей деревне какие-то работы стали производить: русло Волги углубляли и расширяли. Половину деревни снесли, в том числе и наш дом. Взамен предлагали в другие деревни переезжать. А тут как раз вербовка в Калининградскую область началась. Отец сразу сказал: «Поедем». Мама заплакала: «На чужую землю поедем умирать», но папа ей возразил: «Это земля нашей была еще при царице Елизавете». Он был ярый коммунист, с семьей советоваться не стал и решение принял единолично. Но дети были очень рады поездке – хотели приключений. Правда, поехали не все. Две старшие дочери, Анна и Агриппина, уже успели замуж выйти, они остались в большой России. Отправились папа, мама, две дочки от первого брака, Антонина и Анастасия, я и мой братик Витя.

Страшный тоннель и сбежавшая кошка

После прибытия в Кёнигсберг горьковские переселенцы попали в забавную ситуацию и пережили первую потерю.

3 сентября 1946 года семья отправилась в Кранц (Зеленоградск) на поезде.

- Погода была отличная, теплая. Запомнила, как мы въехали в тоннель Северного вокзала (под нынешней площадью Победы - Ред.). Стало темно, и наши взрослые бабы все заплакали: «Куда нас завезли?». У нас ведь на Волге поездов не видели, все только речным транспортом пользовались. А отец с Колчаком воевал, до Тихого океана добирался, тоннелей он видел видимо-невидимо. Стал женщинам объяснять, но не закончил – мы выехали на свет божий. Еще до отъезда с родины нам сказали: «Забирайте с собой скотину». Мы взяли корову, 10 кур и кошечку. Она такая белая и пушистая была. Но как только в Кранц приехали, ворота товарных вагонов раскрыли, и вот она – прыг – проскочила между ног и осталась жить в Кранце, больше мы ее не видели. До этого на остановках мы кошку всегда сажали в корзину, но тут забыли почему-то. Потом часто вспоминали эту кошку, потому что нас начали крысы заедать, их было повсюду полно.

Валя (слева) и ее подруга Маня. 1953 год. Фото: семейный архив.

В Кранце маленькая Валя впервые увидела Балтику.

- Это была настоящая сказка. Отец меня посадил на плечи, и между деревьев и домов я впервые увидела море. Молодежь тоже вся бросилась море смотреть. Их ругали, потому что отправляться пора было, повозки грузили. Когда все вернулись, начали наперебой рассказывать: «У нас Волга широкая, но тот берег видно. А тут и берега не видать!». Весь наш эшелон из Горьковской области приехал.

Коровья зимовка и украденные куры

Конные пары, которыми управляли военные, повезли переселенцев обратно в сторону Кёнигсберга.

- Дети ехали на арбах, а родители шли пешком, гнали скотину. Привезли нас в поселок Рудау (Мельниково – Ред.), очень красивый и ухоженный : тротуарчики, заборчики аккуратные, улицы, мощеные булыжником. По домам нас распределяли просто: куда сказали, туда и пошли. Около кладбищенской стены, что в стороне пруда, стоял одиночный маленький домик. Селиться там все боялись, потому что в поселке немцы еще жили. Тогда и мы немцев боялись, и они нас, хотя, вроде бы, мирно все жили. В общем, в этот отдельный односемейный домик мы и заехали. Мама, когда только увидела маленькую немецкую печку, заплакала: «Что я буду с ней делать? Как готовить?». Она с собой ухваты и чугунки привезла, и никак не могла их к печке приспособить. Отец был печником хорошим, пока время было теплое, он дня за три сломал все немецкие печки и сложил русскую. У нас тогда уже пошла жизнь: мама что-то варить стала, хлеб свой печь. Но в первую зиму было и холодно, и голодно. Тогда же пошло очень большое воровство. Всех наших кур, которых мы с собой привезли, однажды ночью утащили, только головы оторванные побросали. Мы за корову очень боялись, поэтому на ночь заводили ее в коридор и запирались наглухо.

Клады и кладоискатели

Ранее «Комсомолка» уже писала о судьбе жительницы поселка Мельниково Александры Турок. Она рассказывала нам о двух немках, сестрах Марте и Лизе, с которыми дружила ее семья. Их, как оказалось, хорошо помнит и Валентина Александровна. Немки часто приходили зимой в дом семьи Гущиных, и Анна Яковлевна, мама Валентины, их подкармливала. Все изменилось весной 1947 года.

Добровольск, 1955 год. Валентина Гущина сидит вторая слева. Фото: семейный архив.

- Отца расстраивало только то, что рядом с нашим домиком был очень маленький участочек. Он же овощевод, хотел работать с размахом. Тем не менее, принялся возделывать этот кусочек. Однажды весной папа пошел с утра копать грядки и случайно нашел клад, закопанный всего на штык лопаты: столовый и чайный сервиз, ложки серебряные. В это время мимо шла одна из сестер-немок. Когда она увидела раскопанную яму, тут же повернулась и ушла. Больше они к нам не приходили. Мы тогда подумали, что это она клад закопала. Посуды этой я тоже, кстати, в доме не видела – ей даже никто особо не радовался. Думаю, родители ее на еду обменяли. А вот другой клад нашла моя сестра. Это был ящик перемерзлой картошки, спрятанный в земле. Вот это было настоящее сокровище для нас. Позже, когда мы в другой дом переехали, кладоискательство продолжилось. Рядом с домом рос барский сад. В поселке ходил слух, будто там должен быть богатый клад. Мой отец тоже ходил со щупом, но ничего не нашел.

Немецкий хирург

В семье Гущиных еще жива была память о недавно умершем Коле. А после поездки в бывшую Восточную Пруссию родители чуть не потеряли второго ребенка - заболела малярией дочка Валя.

- Меня трепала лихорадка. Никто из семьи не болел, одна я. Хорошо помню, что лечили меня хинином. Эту гадость до сих пор забыть не могу.

Летом 1947 года Вале снова потребовалось медицинское вмешательство.

- Когда все были на сенокосе, мама нас запирала на замок, чтобы с нами ничего не случилось. Когда родители пришли на обед, за мной прибежали подружки. Мы убежали босиком на улицу. Через что-то мы перелезали, и я спрыгнула с высоты. Разрезала себе ногу, рана была очень глубокой и широкой. Кое-как я с подружками допрыгала до могилки красноармейцев, что у дороги стояла. Дальше идти не смогла. Отец прибежал, на руках отнес меня к фельдшеру, но та сказала, что ничего не заживет – нужно накладывать швы. Лошадей нам никто не дал, потому что они все на работах были. Папа нашел маленькую немецкую коляску, посадил меня и пешком повез до Зеленоградска. К вечеру добрались, и нашли одного только хирурга-немца. Он жил вместе с женой и сыном в какой-то коморке при больнице. Никаких материалов в больнице не было, зашивать нечем. Немец нашел какие-то малюсенькие скобочки металлические, края соединил. Две недели я в больнице провела. Палата моя находилась на втором этаже, а перевязочная – на первом. Костылей не было, поэтому немец-хирург каждый день носил меня на руках. Потом я слышала, что этого хирурга хотели арестовать. Он отпросился в туалет и зарезался там опасной бритвой. Так говорили. А вообще этого врача многие знали и ценили, он очень многим помогал.

В памяти Валентины Александровны сохранился еще один эпизод, связанный с жителем бывшей Восточной Пруссии:

- Помню одного немецкого мальчика лет четырнадцати. Мне кажется, он сиротой был. Отец однажды пришел домой и рассказал, что парнишку того чуть не убили. Тогда хлеб на повозке привезли, и извозчик начал его разгружать. Пока он с лотком зашел в магазин, парень стащил буханку. Народ увидел, закричал. Мальчишку поймали и стали бить. Кто-то из переселенцев вступился: «Что ж вы, звери, делаете? Ребенок-то просто есть хочет, в чем он виноват?». Если бы не он, забили бы насмерть.

Смерть мамы и брата

После выселения немцев отец семейства пошел искать другое жилье. Сам дом его мало интересовал - нужен был большой участок.

Зеленополье, 1956 год. Фото: семейный архив.

- В нескольких километрах от Рудау был небольшой поселочек Бакельн, который потом в Кудринку переименовали, там стояла барская усадьба. Все остальное жилье успели занять, а усадьба пустовала. Что-то в доме уже, конечно, успели повыдрать и повыломать, но полы, крыша и двери сохранились. Окна отец быстро застеклил, все сам обустроил, и мы заняли левое крыло. Потом уже на первом этаже поселилась семья Поляковых (у них пять или шесть детей было), а еще две семьи – наверху. В центре дома был, как я понимаю, банкетный зал, оклеенный золотистыми обоями, там печка красивая стояла до потолка, полы паркетные. Потом, конечно, наши люди обои поободрали, и паркет весь выдрали.

Тяжелым для семьи Гущиных стал 1950 год.

- Мы тогда жили в Кудринке, мама в колхозе работала, за овцами ухаживала. У нее, как и у Коли, был врожденный порок сердца. Мама сильно уставала, она уже ходила с трудом. Но в колхозе потребовали справку, чтобы ее от работы освободить. Мама собралась и пошла пешком в Зеленоградск. Ушла она 21 июня, в мой день рождения. В воскресенье 25 числа отец поехал узнать, что с ней, но оказалось, что мама умерла в больнице в ночь с 24 на 25 июня. В том же году, в декабре, мой брат Витя под лед провалился и утонул.

Время поисков и путешествий

Беспокойный Александр Павлович никак не мог найти место, которое бы его устраивало по всем параметрам. Семья начала путешествовать по области.

- После смерти мамы, по-моему, в 1952 году, сестра Анастасия, которая переехала в Добровольск вместе с мужем-танкистом и устроилась там в 142-й совхоз, позвала нас к себе: «Что вы тут в колхозе сидите, переезжайте к нам, будете за деньги работать». Мы переехали. Центра города там был очень сильно разрушен, у водокачки одни руины, но окраины все-таки целые стояли. Больница там хорошая, напротив нее - стадион, еще помню магазин, сельсовет, почту, совхозные мастерские, детский дом и военный четырехэтажный госпиталь. Еще братская могила, огороженная штакетником, сейчас там большой и красивый памятник. В Добровольске я 6-й и 7-й класс закончила. Отец бригадиром работал, но ему не нравилось. Через два года мы снова вернулись в Зеленоградский район. Папа устроился в подсобное хозяйство при санатории в Сосновке. Но хозяйство вскоре сократили, санаторий предложил ему работу кочегара, дал двухкомнатную квартиру в Зеленоградске, в трехсемейном доме №26 на Приморской улице. И огородик там был, и садик, но отцу снова не понравилось. Особенно он не хотел работать кочегаром. До февраля 1956 года мы дотянули, а потом папа пошел в сельсовет и попросил куда-нибудь его направить по специальности. Так мы оказались в поселке Зеленополье Гурьевского района, где отца все устроило. И поля хорошие, и огород свой. Он набрал себе бригаду из 16 человек. В 1958 году наш колхоз соединили с совхозом «Рощино», и мы уже стали государственными людьми. Папа спокойно вышел на пенсию. После смерти мамы он женился еще трижды. С пятой женой, которую он из Зеленоградска привез, дожил до своей смерти. Они и похоронены вместе.

Александр Гущин и звеньевые. Фото: семейный архив.

У нашей собеседницы жизнь тоже сложилась, как она считает, неплохо.

- В Зеленополье я почти всю жизнь прожила, с февраля 1956 года до марта 2018 года. Работала я до переезда сначала в Приморском лесхозе, на Куршской косе. Летом мы горную сосну сажали, осенью вырубали сухостой, из которого строили механические заграждения на дюнах, чтобы пески не передвигались. Зимой на болотах сухостой пилили, дрова заготавливали. Потом я устроилась в курсантскую столовую в Борисово. Замужем два раза была. Пять дочек родила. Сегодня у меня 11 внуков и один правнук. А три года назад меня дочка в Калининград забрала.