Уникальные платья и картины отца: Александр Васильев откроет в Калининграде новую выставку

Ведущий называет открытие экспозиции большой радостью для его семьи. Фото: Александр КАТЕРУША

Историк моды и ведущий Первого канала Александр Васильев готовится к открытию выставки в калининградском Музее изобразительных искусств. На этот раз гости увидят наряды эпохи югендстиля. Это принятое в немецком искусствознании название стиля «модерн», который правил бал с конца 1880-х и вплоть до начала Первой мировой войны.

Ведущий называет открытие экспозиции большой радостью для его семьи. Фото: Instagram.com

В большой экспозиции «Югендстиль и мода» (6+) представят платья и мебель, украшения и фарфор из. Тут же будет совсем личная часть выставки – произведения отца Александра Васильева, Народного художника РСФСР Александра Павловича Васильева.

- Большая радость для меня и нашей семьи. В Музее изобразительных искусств сейчас находится 13 вновь прибывших работ моего отца. Эти работы выполнены темперой. Они представляют собой пейзажи, натюрморты, композиции, театральные работы, которые раньше хранились в РОСИЗО, – рассказывает историк моды.

Как сообщил «Комсомолке» Александр Васильев, в советские годы сотни, а может и тысячи различных художников в стране получали своеобразную помощь-поддержку от государства – их картины выкупали.

- Художники выставляли свои работы на специальные закупочные комиссии. Далее отбор осуществляли искусствоведы и выделялись государственные средства. С одной стороны хорошо, ведь художники получали деньги. Горе было в том, что эти работы нигде не выставлялись, их просто складировали. А в последствии в фонде были протечки крыши, воровство, продажа произведений за границу, - сетует Васильев.

- Разве это не расточительство со стороны государства?

- Это было полное расточительство! Это мое мнение – советское государство было достаточно безалаберным. Да, было бесплатное образование и бесплатная медицина. Но зачем было покупать картины, если не отдавать их в музеи, а всегда иметь на складе РОСИЗО?

Картины Александра Васильева-старшего стоили от 800 до 1000 рублей при зарплате в 100 рублей. Согласитесь, весьма неплохо!

- Вообще, у папы очень много покупалось. Он часто продавал в Японию. У японцев свой взгляд на формат картин и на технику живописи. Продавал в Америку. Я выкупил много его работ у испанских дилеров. Папа писал в день почти по картине. Не ошибусь, если скажу, что в год он создавал три сотни картин, - вспоминает Александр Васильев.

Организацию РОСИЗО, по словам историка, где долгие годы хранили произведения Васильева, решили расформировать только в прошлом году. И многие музеи страны получил дары – картины 60-80-х годов. Больше всего досталось Третьяковке и Русскому музею. Много получил и Музей изобразительных искусств в Калининграде.

Выставка откроется 8 марта и продлится шесть месяцев.