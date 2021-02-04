В Калининграде будут судить бандита, угрожавшего застрелить 3-летнюю девочку и ее маму

Женщина увидела патрульный автомобиль ДПС, открыла окно и крикнула, что в салоне находится вооруженный мужчина. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, которого обвиняют в разбойном нападении на маму с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Инцидент произошел 1 октября 2020 года на улице Свободной в Калининграде. Вооруженный пневматическим пистолетом мужчина ворвался в автомобиль, где находились женщина с 3-летней дочерью, и потребовал передать ему 200 тысяч рублей.

Таких денег у нее не оказалось, поэтому он заставил женщину позвонить знакомому и перевести ей на расчетный счет 60 тысяч рублей. А затем приказал ехать к ближайшему банкомату, чтобы снять деньги.

На пересечении улиц Пролетарской и Шевченко горожанка увидела патрульный автомобиль ДПС, открыла окно и крикнула, что в салоне находится вооруженный мужчина. Злоумышленник тут же выскочил из машины и бросился прочь, офицеры пустились за ним в погоню и задержали.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме. Следствию мужчина пояснил, что пошел на разбой из-за финансовых проблем – проигрышей в сумме порядка 8-9 млн рублей по сделанным ставкам на сайте одной из букмекерских контор», - рассказали в пресс-службе Следственного комитета

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Центрального района, направлено в суд для рассмотрения по существу.