«Восточный парк»: покупки, отдых и развлечения в одном месте

Центр изначально задумывался как многофункциональное здание

Компания "Мегаполис" завершает реализацию масштабного проекта "Восток". В конце прошлого года был введён в эксплуатацию 16-этажный дом на 810 квартир, весной этого года завершится строительство центра общей площадью почти 70 тысяч квадратных метров. В "Мегаполисе" уверены, что деловой и развлекательный центр станет привлекательным для жителей самого большого микрорайона в Калининграде и других жителей города.

"Строительство торгово-административного здания на "Востоке" было предусмотрено утверждённым проектом планировки района в 2007 году. — говорит главный архитектор проекта Игорь Коновальчук. — Многофункциональный центр — завершающий аккорд в формировании микрорайона".

Замкнутая экосистема

Работа над проектом стартовала в 2016 году. Центр изначально задумывался как многофункциональное здание, в котором можно совершить необходимые покупки, отдохнуть, поработать и даже пожить — например, арендовав апартаменты или сняв номер в гостинице. А почему бы и нет?

"Мы не хотели строить очередной классический торговый центр, нам хотелось создать именно замкнутую экосистему для жителей нашего микрорайона: магазины, кафе и рестораны, офисы. Поэтому центр проектировался исходя из такого функционала", — добавил главный архитектор проекта.

Работа над проектом стартовала в 2016 году Фото: Александр Подгорчук

Строящийся центр состоит из трёх частей. Первая, трёхэтажная — непосредственно торгово-развлекательный центр (блок "А"). Два этажа высотой по 6 метров каждый будут отданы под торговую галерею, чтобы закрыть текущие потребности жителей микрорайона "Восток", обеспечить их всем необходимым. Там разместятся большой продуктовый магазин, промтоварные секции, фрешмаркет в общем стиле. На третьем этаже — кафе и рестораны, а также кинотеатр на несколько залов. Всеми процессами в этом блоке будет руководить специальная управляющая компания. Планируется, что уже в апреле она выставит и начнёт предлагать помещения потенциальным арендаторам и инвесторам.

Самый высокий блок в новом центре — "Б". В 15-этажной башне восемь этажей предназначены для размещения офисно-административного блока класса B и B+, на верхнем этаже планировка предусматривает открытие ресторана с прекрасным видом на панораму города. Также "Мегаполис" твёрдо намерен привлечь в свой центр филиал одного из банков и даже медицинский центр.

"У арендаторов будет возможность взять в аренду, например, целиком один этаж и сделать планировку под себя. Есть возможность самостоятельно регулировать отопление, расход электричества и так далее, — отметил Игорь Коновальчук. — Часть этажей выделим под небольшие офисные пространства с оптимальной площадью 40 квадратных метров. Предусматриваем также возможность покабинетной аренды".

Что касается 12-этажного блока "В", в нём планируется разместить гостиницу с комфортными большими номерами и высотой потолков более трёх метров. Один этаж отведён под апартаменты, их можно арендовать на длительный срок. Жизнедеятельность всех трёх блоков будет контролировать единый диспетчерский пункт.

Новая въездная стела

Про жилищное строительство "Мегаполис", построивший сотни тысяч "квадратов", знает многое, если не всё. Не было больших сложностей и при строительстве административных зданий. Уже в марте общестроительные работы на объекте закончатся. Тогда же все силы будут брошены на завершение оформления фасадов, на внутренние инженерные сети и отделочные работы, рассказал гендиректор строительной компании "Мегаполис" Егор Вирясов.

"При реализации этого проекта в новинку было устройство глубокого котлована под двухуровневый паркинг на 600 мест, но мы справились: обучили своих сотрудников, привлекли сторонних инженеров и в результате прошли экспертизу", — отмечает Вирясов.

Строящийся центр состоит из трёх частей Фото: Александр Подгорчук

Общая площадь трёх блоков нового центра составит около 70 тысяч квадратных метров, что делает его самым большим подобным объектом в Калининградской области. И даже его многофункциональное назначение — не единственная "фишка". При разработке архитектурного решения проектировщики воплощали идею, чтобы центр своими высотными башнями органично "замкнул" жилую застройку как вдоль Окружной дороги, так на Московском проспекте. Для этого в первую очередь проработали конфигурацию башен, их крыши не срезали по горизонтали, как у жилых домов.

"Центр находится в планировочном дуэте с нашим самым высоким 16-этажным домом на 810 квартир. Расстояние между зданиями — несколько десятков метров. Поэтому нам пришлось сделать всё возможное с точки зрения архитектурной планировки, чтобы уменьшить влияние центра на видовые точки из дома, чтобы жильцы дома смотрели на башни по касательной", — рассказал Игорь Коновальчук.

"Качественно и презентабельно" можно сказать не только про жилые дома, построенные "Мегаполисом" на "Востоке". По задумке, две высотные башни нового торгово-офисного центра будут выполнять роль въездной стелы в Калининград, поэтому большую работу команда архитекторов и дизайнеров провела с фасадами.

Офисную башню решили полностью остеклить почти чёрным отражающим стеклом, при этом объём здания будет разделён специальными декоративными выступающими ламелями, которые по-разному бликуют в зависимости от точки обзора. Гостиничную башню и торгово-развлекательном блоке выполнят в светлых тонах.

Между самым большим домом и новым центром будет обустроена закрытая от автомобильного движения территория "Восточного парка" — это, кстати, рабочее название центра.

От первого лица

Евгений Морозов, глава группы "Мегаполис" и партнёры":

Евгений Морозов Фото: Бока Су

- Я много лет живу "Востоком", для меня лично было очень важно, какими здесь будут микроклимат, удобства, комфорт для более чем 22 тысяч жителей. С появлением первых домов стали открываться продуктовые магазины, кафе, объекты бытового, медицинского обслуживания, но все они были разрозненны, находились в разных частях микрорайона.

"Восток" разрастался, и стало понятно, что в большом комфортном спальном районе в пешей доступности для жителей должен появиться деловой и торгово-развлекательный центр. Чтобы можно было работать, делать покупки, отдыхать, развлекаться в одном месте. Чтобы не ездить в центр города и не тратить время в пробках, а больше времени проводить с семьёй. Не сомневаюсь, что наш многофункциональный центр будет востребован не только жителями "Востока" и нового микрорайона "Лидино", но и жителями Гурьевского района. Мы работаем для людей, и я очень доволен архитектурным решением, это действительно яркий, современный центр, в который не стыдно пригласить семью, коллег, друзей.