Калининградец перевел телефонным мошенникам 1 млн 666 тысяч рублей

Злоумышленник был на связи с мужчиной и убеждал его никому не верить. Фото: Александр Подгорчук

Очередной житель Калининградской области пострадал от телефонных мошенников. Житель Балтийска взял в кредит 1 миллион 666 тысяч рублей и отправил деньги аферистам, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД.

55-летний мужчина поверил что таким образом помогает пресечь несанкционированный доступ к своему банковскому счету и вычислить злоумышленников.

«Выполнить эти действия потребовал телефонный собеседник, который представился сотрудником банка. Неизвестный убедил мужчину оформить заявку на кредит, а полученные в долг деньги спрятать на «безопасные» счета, пока будет выясняться, кто же завладел его паспортными данными и номером карты», - рассказали в пресс-службе полиции.

Житель Балтийска специально приехал в Калининград, обналичил деньги и перевел их через несколько банкоматов в торговых центрах на указанные аферистом счета.

«Все это время злоумышленник был на связи с мужчиной, убеждал его никому не верить и не рассказывать о разговорах. Якобы мошенники прослушивают телефон и могут похитить его деньги, если допустить «утечку информации». В итоге мошенником оказался сам мнимый сотрудник банка», - отметили в УМВД.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам ни в коем случае не разговаривать с людьми, представляющимися сотрудниками банков. Как только вам поступил такой звонок – немедленно кладите трубку!