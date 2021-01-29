«Увидел только ручки у полыньи»: в Калининграде работник «Почты России» спас ребенка, провалившегося под лед

Действовать нужно было быстро - школьник держался из последних сил. Фото: Александр Подгорчук

Все произошло около пяти часов вечера 25 января. Недалеко от дома №209 по улице Емельянова двое 10-летних школьников решили прогуляться по льду Преголи. Забава едва не привела к трагедии. Лед не выдержал веса мальчишек и они провалились в воду. Одному из друзей удалось выползти на берег. Весь в слезах, он побежал к ближайшим домам искать помощи для друга.

Работник «Почты России» 27-летний Игорь Маслен в это время возвращался домой и случайно оказался рядом. Услышав крики, он тут же побежал на помощь.

- Когда я спустился к реке, увидел посередине только голову ребенка над водой и слабые ручки, держащиеся за край полыньи, - рассказывает Игорь. - Я скинул куртку, ботинки и вошел в воду. Сначала старался идти по льду, но вскоре он начал подо мной трещать. Тогда я лег и пополз к мальчику. Я видел, что он уже ослаб, и тяжелая намокшая куртка тащит его вниз. Через метр я сам оказался под водой - лед не выдержал. Решил проторить дорогу к мальчику, наваливаясь на лед. Когда добрался до подростка, он так сильно схватил меня за правую руку, что я не мог плыть. Он сказал мне, что больше не может держаться. Я сказал цепляться за мою шею, и так мы двинулись по направлению к берегу. Мальчика я вытащил, и он сразу стал спрашивать, где его друг.

На берегу уже дожидались жильцы соседних домов с сухими курткам. Ребенка донесли до ближайшей квартиры и вызвали скорую.

- Мальчика увезли с переохлаждением в больницу, а я пошел переодеваться сам. На следующий день я позвонил в медучреждение и там сказали, что ребенка уже забрали родители домой в нормальном состоянии, – рассказал Игорь.

Игорь Маслен. Фото: из архива героя публикации

Отметим, что в отдел по производственным процессам управления почтовой связи Калининградской области Игорь устроился недавно. И уже стал для коллег настоящим героем.