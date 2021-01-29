На заводе провожали цветами: опубликованы архивные фото визита Василия Ланового в Калининград

Визит состоялся летом 1984 года. Фото: из семейного архива

Народный артист СССР Василий Лановой скончался в возрасте 87 лет. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Медики до последнего боролись за жизнь любимого актера, но спасти его так и не смогли.

В Калининградскую область Василий Семенович приезжал несколько раз в разные годы. Один из визитов состоялся летом 1984-го. У калининградки Ларисы Новиковой нашлись архивные фотографии, которыми она любезно поделилась с «Комсомолкой».

Все работники завода хотели пообщаться с любимым артистом. Фото: из семейного архива

- Василий Лановой с женой отдыхал в Светлогорске, в пансионате вагоностроительного завода. И, думаю, директор завода договорился о творческой встрече. Послал свою «Волгу» и артиста привезли в Калининград. Так Лановой выступил на заводе перед вагоностроителями, - вспоминает Лариса. - Я тогда работала инженером отдела технического контроля и тоже присутствовала на встрече. В обеденный перерыв в ремонтно-механическом цехе яблоку негде было упасть – народу набилось столько, что не протиснуться. Все работники завода хотели пообщаться с любимым артистом.

Василий Семенович не разочаровал – он и рассказывал истории, и пел, и отвечал на вопросы. Фото: из семейного архива

Артист не разочаровал – он и рассказывал истории, и пел, и отвечал на вопросы. Провожали его до самой машины цветами и аплодисментами. Таким обаятельным и неповторимым он нам и запомнится. Улыбчивый, безотказный, со всеми фотографировался…

После выступления актера провожали до самой машины цветами и аплодисментами. Фото: из семейного архива

Так получилось, что последний раз артист приезжал к нам в 2016 году - в апреле накануне 71-й годовщины штурма Кенигсберга. На сцене Дома искусств Василий Семенович представил моноспектакль, поделился воспоминаниями о войне, прочел военные стихи.

В коридоре, за кулисами, актер общался с журналистами и много говорил о патриотизме, важности общественной акции «Бессмертный полк» и напряженности в мире. Кажется, с тех пор мало что поменялось.

- В нашей стране, да и во всем мире сейчас тяжелая ситуация, - говорил Лановой. – Тревожно во всем мире. Сейчас все-таки люди сообразят, что мы на грани. Прикладываются все усилия – и с нашей стороны, и с других – чтобы избежать страшного, чтобы снять эту напряженность. Последнее время занимаемся Сирией. Сейчас – Баку и Ереван. Будем надеяться, что все завершится.

Актер всем сердцем болел за любимую страну и называл себя настоящим патриотом.

- Сегодня на Россию накладывают санкции, наступают ото всюду. И Россия должна молчать? Должна слушаться и брать под козырек им, этим всем натовцам, американцам и прочим шведам? – возмущался он. - Россия на то и Россия, чтобы всегда защищаться и давать по морде всем, кто обнаглеет! И это главное ее качество за всю историю.

Спустя несколько месяцев, в октябре 2016 Василий Лановой приехал в Калининград снова. На этот раз – сниматься в главной роли в фильме «Чужой дед». Он играл художника, который живет в старой квартире. Подходящие интерьеры нашли в музее «Альтес хаус». Однако, интерьер и антикварные вещи не впечатлили Василия Ланового.

- Он сказал, что это здорово, но не более того. Его больше радовала собака, которая была на съемках. С ней он больше общался, чем рассматривал вещи в нашем музее. Ему это все неинтересно. Квартира для него – очередные декорации для съемок, - сказал тогда директор музея Александр Быченко.