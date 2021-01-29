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Светлана Сивкова: Миллион потрачу на лечение и маяк в Заливино

Директору Музея Мирового океана присвоили звание «Почетный гражданин Калининградской области»
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Светлана Геннадьевна признается, что награда стала для нее неожиданностью.

Светлана Геннадьевна признается, что награда стала для нее неожиданностью.

Фото: Александр КАТЕРУША

Решение о присвоении звания приняли депутаты областной Думы на прошедшем 28 января заседании.

Светлана Сивкова работает в сфере культуры более 35 лет. Возглавляет Музей Миррового океана, являясь одной из его создательниц. Отмечена за исключительные заслуги перед регионом и его жителями, «способствующие развитию, повышению авторитета Калининградской области в Российской Федерации и за рубежом».

Звание «Почетный гражданин Калининградской области» является высшей наградой региона (не путать со званием «Почетный гражданин Калининграда», которого Светлане Геннадьевне присвоили в 2007 году). В предыдущие годы звание получали только Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (2009) и летчик-космонавт Алексей Леонов (2015).

- Быть в таком составе – дело серьезное. Люди-то какие, все с небом связаны! С Алексеем Архиповичем Леоновым мы очень долго дружили, общались. Он – человек мира. Быть в компании с ним это дорогого стоит, – сказала «Комсомолке» Светлана Сивкова. - У нас есть корпус Планета океан, набережная с кораблями – это целый город, градообразующее предприятие, которое является учреждением культуры. Можно гордиться не только нашими замками, историческими усадьбами и фортами, Кафедральным собором, а еще и тем, что в наше время наши люди, мои сотрудники, друзья и коллеги, смогли сделать такой замечательный музей. Региону 75 лет, а музею - 30.

Светлана Геннадьевна признается, что награда стала для нее неожиданностью:

- Я вообще не люблю награды. Честно! Не скромничаю. Но я знаю, что каждая награда - это тяжелый труд, соответствие и ответственность. «Почетный гражданин города Калининграда» - мне казалось, что это самое высокое звание, которое у меня есть. А теперь – гражданин Калининградской области. Я родилась в Советске. Да и объекты у нас есть не только в Калининграде, а в Светлогорске, маяк в Заливино в Полесском районе.

По региональному закону о наградах Светлане Сивковой полагается не только диплом и знак «Почетный гражданин Калининградской области» для ношения на шее и в петлице, но и разовое денежное вознаграждение - 1 миллион рублей.

- Вылечу свое пошатнувшееся от тяжелой работы здоровье (улыбается). Отправлю часть денег на маяк в Заливино. Сделаю еще какие-то хорошие дела. Честно, я не думала, - говорит Светлана Геннадьевна. - Хотите совсем грустную историю? Мне моя дочь сказала: «Мама, тебя теперь будут два раза бесплатно захоранивать». Потому что есть такое положение.

- Есть еще о бесплатном проезде для почетных граждан Калининграда, скидке при оплате за коммунальные расходы...

- Я как-то попробовала предъявить удостоверение и проехать в общественном транспорте (смеется). На него так посмотрели! Льготу они не приняли и не поняли. Наверное, потому что никто не ездит. К сожалению, многих почетных граждан города не знают. Я не про себя. Есть замечательные люди, которыми можно гордиться, которые поднимали город в послевоенные годы.

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