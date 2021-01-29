Растерянность и нервозность: Что происходило в зале суда, где вынесли приговор экс-полицейским

Александр Иванов вел себя довольно нервно. Фото: Александр Подгорчук

В пятницу, 29 января, в суде Московского района Калининграда состоялось последнее заседание по делу о гибели Ивана Вшивкова, получившего в ночь на 20 октября 2019 года смертельные ожоги в камере отдела полиции на улице Киевской.

Подсудимые, бывший начальник смены дежурной части Николай Плебух и бывший старший оперативный дежурный Александр Иванов, свою вину признали лишь частично. Причем, Плебух заявил, что вовсе не заслуживает реального срока, а Иванов согласился только с тем, что халатно относился к своим должностным полномочиям, что и привело к смерти задержанного.

В итоге, обоих бывших полицейских суд признал виновными в проявлении халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ). Александру Иванову присудили 2 года исправительной колонии общего режима, а Николаю Плебуху – 2 года и 6 месяцев. Обоих также лишили права занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет и взяли под стражу в зале суда.

Полицейским зачли сроки домашнего ареста, а Плебуху - еще и трехмесячный срок содержания под стражей. В итоге, Иванову остается отсидеть примерно 1 год и 8 месяцев, а Плебуху - около 1 года и 9 месяцев. Кроме того, до вступления приговора в силу содержание под стражей будет вестись из расчета 1 день СИЗО за 1,5 дня колонии.

Напомним, что на первом заседании суда, состоявшемся 28 сентября 2020 года, родственники Ивана Вшивкова (родители, жена, дочь и сын от первого брака) потребовали от бывших полицейских компенсации морального вреда, который они оценили в 500 тысяч рублей на человека. Однако суд оставил эти заявления без рассмотрения, так как «родственники намерены обратиться с исковыми требованиями в рамках отдельного гражданского судопроизводства».

Родные Ивана Вшивкова требовали для подсудимых максимального срока, предусмотренного Уголовным кодексом. И, судя по реакции, приговором они остались недовольны, однако от комментариев отказались.

Николай Плебух. Фото: Александр Подгорчук

По лицам Иванова и Плебуха было сложно понять, как они отнеслись к приговору. От комментариев они также отказались, однако их явно смущала роль осужденных. Плебух, например, даже растерялся, когда к нему подошли трое полицейских с наручниками, и намеками попросил все сделать как можно быстрее. Все действительно произошло быстро. Настолько, что Плебух даже забыл поставить подпись и снять с ноги электронный браслет, в котором он ходил на протяжении всего домашнего ареста. Пришлось снова возвращать его в зал суда для соблюдения всех процедур. Тут же он отдал жене обручальное кольцо, выложил из карманов все свои личные вещи и передал их родственникам.

Александр Иванов во время оглашения приговора что-то перебирал пальцами, раскачиваясь из стороны в сторону. Когда все произошло, бывший полицейский еле слышно и коротко переговорил с пришедшим его подержать отцом, единожды сорвался и что-то довольно резко ему ответил.