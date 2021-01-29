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Растерянность и нервозность: Что происходило в зале суда, где вынесли приговор экс-полицейским

Родственники погибшего Ивана Вшивкова остались недовольны мягкостью наказания
Иван МАРКОВ
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Александр Иванов вел себя довольно нервно.

Александр Иванов вел себя довольно нервно.

Фото: Александр Подгорчук

В пятницу, 29 января, в суде Московского района Калининграда состоялось последнее заседание по делу о гибели Ивана Вшивкова, получившего в ночь на 20 октября 2019 года смертельные ожоги в камере отдела полиции на улице Киевской.

Подсудимые, бывший начальник смены дежурной части Николай Плебух и бывший старший оперативный дежурный Александр Иванов, свою вину признали лишь частично. Причем, Плебух заявил, что вовсе не заслуживает реального срока, а Иванов согласился только с тем, что халатно относился к своим должностным полномочиям, что и привело к смерти задержанного.

В итоге, обоих бывших полицейских суд признал виновными в проявлении халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ). Александру Иванову присудили 2 года исправительной колонии общего режима, а Николаю Плебуху – 2 года и 6 месяцев. Обоих также лишили права занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет и взяли под стражу в зале суда.

Полицейским зачли сроки домашнего ареста, а Плебуху - еще и трехмесячный срок содержания под стражей. В итоге, Иванову остается отсидеть примерно 1 год и 8 месяцев, а Плебуху - около 1 года и 9 месяцев. Кроме того, до вступления приговора в силу содержание под стражей будет вестись из расчета 1 день СИЗО за 1,5 дня колонии.

Напомним, что на первом заседании суда, состоявшемся 28 сентября 2020 года, родственники Ивана Вшивкова (родители, жена, дочь и сын от первого брака) потребовали от бывших полицейских компенсации морального вреда, который они оценили в 500 тысяч рублей на человека. Однако суд оставил эти заявления без рассмотрения, так как «родственники намерены обратиться с исковыми требованиями в рамках отдельного гражданского судопроизводства».

Родные Ивана Вшивкова требовали для подсудимых максимального срока, предусмотренного Уголовным кодексом. И, судя по реакции, приговором они остались недовольны, однако от комментариев отказались.

Николай Плебух.

Николай Плебух.

Фото: Александр Подгорчук

По лицам Иванова и Плебуха было сложно понять, как они отнеслись к приговору. От комментариев они также отказались, однако их явно смущала роль осужденных. Плебух, например, даже растерялся, когда к нему подошли трое полицейских с наручниками, и намеками попросил все сделать как можно быстрее. Все действительно произошло быстро. Настолько, что Плебух даже забыл поставить подпись и снять с ноги электронный браслет, в котором он ходил на протяжении всего домашнего ареста. Пришлось снова возвращать его в зал суда для соблюдения всех процедур. Тут же он отдал жене обручальное кольцо, выложил из карманов все свои личные вещи и передал их родственникам.

Александр Иванов во время оглашения приговора что-то перебирал пальцами, раскачиваясь из стороны в сторону. Когда все произошло, бывший полицейский еле слышно и коротко переговорил с пришедшим его подержать отцом, единожды сорвался и что-то довольно резко ему ответил.

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