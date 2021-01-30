Демонтаж Дома Советов и новые тарифы: что принесет калининградцам 2021-й

Впереди нас ждут интересные 11 месяцев. Фото: Александр Подгорчук

Февраль

- 27 февраля «Балтика» возобновит выступление в сезоне 2020/21. В этот день команда примет на на своем поле в Калининграде «Краснодар-2». Всего до конца чемпионата балтийцам предстоит сыграть 16 матчей, из которых 10 - дома.

- У променада в Зеленоградске завершится установка 50-метрового колеса обозрения «Глаз Балтики». Дата запуска аттракциона пока не объявлена - объект сначала осмотрит государственная комиссия.

Апрель

- 1 апреля в Калининградской области стартует прием детей в первые классы. Кампания продлится до 30 июня. В этом году из-за ситуации с коронавирусом сроки пришлось изменить - раньше, напомним, запись в первоклассники начиналась 1 февраля.

- В конце месяца должны ввести в эксплуатацию реконструированную поликлинику на улице Горького, 65 в Калининграде. Там начнет функционировать амбулаторно-поликлиническое подразделение Городской больницы № 4. Поликлиника рассчитана на 246 посещений в смену – ориентировочно на 25-30 тысяч населения. На первом этаже разместятся отделение лучевой диагностики, регистратура, кабинет неотложной помощи и некоторых узких специалистов. На втором будет вестись прием пациентов. В распоряжении медиков появится новое оборудование.

- Завершится капремонт улиц Маршала Баграмяна и Виктора Гюго, практически в то же время начнется реконструкция улиц Лейтенанта Катина и Старшего сержанта Карташева.

Июнь

Готовимся крутить педали. В первом летнем месяце введут в эксплуатацию большой участок велодорожки от Зеленоградска (КПП на Куршскую косу) до поселка Приморье Светлогорского городского округа.

Июль

1 июля в Калининградской области вырастут тарифы. Электроэнергия подорожает на 3,7% для пользователей электрических плит и на 3,8% - для пользователей газовых плит. Плата за водоотведение увеличится на 5,9%, за холодную воду - на 4,8%, за горячую 0,6%, за отопление тариф поднимется на 0,6%. Тариф на газоснабжение пока останется прежним - решение о его повышении будет принято после пересмотра ФАС РФ оптовых цен на природный газ.

Летом суммы в наших квитанциях снова вырастут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Август

- Завершится капитальный ремонта третьего участка автодороги Калининград – Полесск протяженностью 12 километров.

- Завершится ремонт улицы Автомобильной в Калининграде (работы стартуют в марте).

Сентябрь

- На Октябрьском острове в Калининграде начнет работу образовательный комплекс. В него входят 16 зданий и сооружений, включая корпуса Московской государственной академии хореографии, Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Чайковского, общеобразовательной школы и общежития для студентов. Изначально открыть комплекс собирались в сентябре 2020 года, но потом сроки сдвинули.

- 1 сентября откроет двери и новая школа на улице Артиллерийской. Она рассчитана на 1 100 учеников, но, как отметил губернатор Антон Алиханов, в первый год обучения планируется набрать не менее полутора тысяч учащихся с 1 по 10 класс.

Декабрь

- Новый корпус Детской областной больницы планируется построить к концу 2021 года. Новое здание представляет собой сложное сооружение, состоящее из разноуровневых блоков в два, три и пять этажей. На первом этаже разместится приемное отделение с экстренной травматологией и диагностическими помещениями. Штатная численность будущего лечебного корпуса рассчитана на 92 специалиста. Последние средства на объект из федерального транша поступят в начале 2022-го, но, как заявил губернатор Антон Алиханов, в правительстве надеются, что удастся «построить чуть раньше и в 2021 году уже ввести в эксплуатацию».

Работы по строительству нового корпусу Детской областной больницы сейчас в самом разгаре. Фото: Правительство Калининградской области

- Введут в эксплуатацию школу на 1 725 мест на улице Рассветной в Калининграде - одну из крупнейших в России. По состоянию на сегодняшний день, правда, подрядчику не удается наверстать отставание, которое сложилось на первоначальном этапе, но городские власти по-прежнему ставят задачу завершить строительство в 2021-м году.

- Откроется детский садик на улице Мариенко в Калининграде. Он сможет принять 185 детей, 60 мест предусмотрено для малышей в ясельных группах на первом этаже. Здесь подрядчик работает с опережением графика, так что сдать садик могут и раньше.

- Новый 4-х этажный детский сад (в том числе 1 подземный этаж) разместится на ул. 3-го Белорусского фронта, 1.На 350 детей, причем 120 из них для детей ясельного возраста. В июле 2020 года начинала строить этот объект компания «Маристрой». Но в ноябре контракт с этим генподрядчиком был расторгнут. На этой неделе к работам приступает новый. первом этаже будут расположены 6 групп раннего возраста, на втором и третьем этажах - 18 групп дошкольного возраста.

ЧТО ЕЩЕ

- В феврале-марте начнется демонтаж Дома Советов. Примерный срок сноса здания оценивается в один год. Что именно появится на месте советского долгостроя, до сих пор неизвестно.

Дом Советов разберут практически до основания. Фото: Александр Подгорчук

- В первом квартале достроят бассейн в Южном парке Калининграда. Помимо основной чаши олимпийского класса с длиной десяти дорожек по 50 метров каждая, там будет малый бассейн, зал для «сухого плавания», зал для стрельбы, зал для фехтования, тренажерный зал, конференц-зал, кафе быстрого обслуживания.

- До конца года должны достроить поликлинику на улице Согласия в микрорайоне Сельма. Это будет первое новое амбулаторно-поликлиническое отделение, появившееся в нашей области с 1990 года. Здание из пяти корпусов строят на участке в 13 тысяч квадратных метров. Медучреждение рассчитано на прием 1120 пациентов в смену, из них 219 — дети. Проект предусматривает планировку помещений, в которой взрослые и малыши не будут пересекаться. - При удачном стечении обстоятельств через Преголю наконец-то перекинут мост, по которому можно будет переходить от спорткомплекса «Юность» на остров Канта и обратно. Строительство займет около 12 месяцев, правда, подрядчик еще не выбран - тендер будут проводить повторно. Длина моста составит 59 метров, ширина - 4 метра.