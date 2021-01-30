«Натовский блицкриг»: опубликован сценарий превентивного удара по Калининградской области

Больше всего натовцев пугают комплексы С-400 и "Искандер" (на фото). Фото: Википедия

Малоизвестное западное издание Over Defense опубликовало сценарии нанесения НАТО превентивного удара по Калининградской области. Эти сценарии составлены на основе данных организации Center for Naval Analyses (CNA) и пошагово объясняют, как будет развиваться вооруженный конфликт России и НАТО, как будут наноситься удары по пусковым установкам баллистических ракет малой дальности, которые способны переносить ядерные боеголовки.

Материал начинается с характеристики жителей Калининградской области. Причем сведения "аналитиков" подчас вызывают смех. Судите сами.

По данным издания, в Калининграде (авторы называют его также Королевец) проживает почти 500 000 жителей.

- Это столица Калининградской области, наиболее европеизированной и либеральной части России, являющейся эксклавом, не имеющим связи с остальной частью страны, - объясняют читателям авторы статьи. - Известно, что живущие там русские работают в Польше, где заработная плата намного выше, чем у них на родине. Многие из них раньше делали покупки на польских рынках, поскольку многие товары для них просто недоступны в России. Однако, помимо этого дружественного обмена работой, капиталом и товарами, в Калининградской области находится крупная воинская группировка и несколько пусковых установок баллистических ракет малой дальности (SRBM) «Искандер».

Авторы отмечают также, что основной проблемой является наличие в Калининградской области систем С-400.

- Их диапазон охватывает большую часть польского воздушного пространства, активно угрожая любой авиационной поддержке НАТО в регионе. Польские ВВС работают над решением проблемы A2/AD (наименование российской концепции сдерживания противника, используемое экспертами НАТО – Ред.), но для их внедрения потребуется время.

Далее эксперты перечисляют воинские формирования НАТО, сосредоточенные в Польше (в Гижицко, в Бартошицах, в Бранево, Эльблонге и других городах) и рассчитывают, что именно они нанесут быстрый удар.

- Компонент объединенной механизированной дивизии будет состоять из новейших и наиболее оснащенных подразделений, подходящих для быстрого удара. В таких условиях речь идет о силе около 30 тысяч солдат. Тем не менее, есть очевидные недостатки. 16-я механизированная бригада оснащена в основном постсоветскими БМП-1 и устаревшими системами. Затем возникает проблема недостаточного парка транспортных самолетов для размещения 6-й воздушно-десантной бригады.

В частности, с калининградской группировкой, по мнению авторов публикации, будут разбираться польские танкисты, десантники и коммандос. Они-то, мол, должны будут организовать натовский «блицкриг».

Эксперты допускают, что российские военные могут остановить наступление натовцев, когда те только начнут попытки по пересечению границы. Впрочем, также они отмечают, что полномасштабная война с Россией маловероятна.

Добавим, что российские военные эксперты неоднократно называли фантазиями любые высказывания о захвате Калининградской области.