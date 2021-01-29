В Калининграде вынесли приговор полицейским по делу обварившегося в кипятке Ивана Вшивкова

Рассмотрение дела заняло несколько месяцев. Фото: Иван МАРКОВ

В пятницу, 29 января, в суде Московского района Калининграда состоялось последнее заседание по делу о гибели Ивана Вшивкова, получившего смертельные ожоги кипятком в камере отдела полиции на улице Киевской в ночь на 20 октября 2019 года.

На скамье подсудимых оказались бывший начальник смены дежурной части Николай Плебух и бывший старший оперативный дежурный Александр Иванов. Обоих суд признал виновными в проявлении халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ). Александру Иванову присудили 2 года, Николаю Плебуху - 2,6 в колонии общего режима обоим. Бывших полицейских также лишили права занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет.

Подсудимых заключили под стражу в зале суда. Фото: Иван МАРКОВ

Отметим, что на предыдущем заседании Иванов признал свою вину, заявив, что «действовал неправильно» и «халатно отнесся к этой ситуации». Плебух до последнего настаивал на том, что сделал все, что мог и виновным себя не считает.

Родственники Ивана Вшивкова требовали для подсудимых максимального срока, предусмотренного Уголовным кодексом.

Иван Вшивков. Фото: семейный архив.

Напомним, полицейские задержали Ивана Вшивкова, который находился в состоянии алкогольном опьянения, на улице и доставили в отдел №2. В полиции Иван вел себя довольно агрессивно. Он сломал камеру видеонаблюдения в камере и радиатор центрального отопления, из которого стал хлестать кипяток. В суде Николай Плебух рассказал, что видел, как Вшивков упал в растекавшуюся по полу воду. Однако на помощь полицейские пришли далеко не сразу, несмотря на то, что слышали крики мучавшегося от ожогов Ивана. Когда они наконец вошли в камеру, состояние задержанного было критическим. Ивана увезла «скорая», но спасти жизнь врачи не сумели. Вшивков, получивший 95 процентов ожогов тела, скончался в больнице.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Задержанный калининградец повредил батарею в отделении полиции, обварился кипятком и умер

Совершенно дикая история произошла в отделении внутренних дел Московского района Калининграда. Задержанный за мелкое хулиганство 36-летний футболист из Черняховска Иван Вшивков сумел каким-то невероятным способом открутить заглушку от батареи в камере и обвариться кипятком, хлынувшим из радиатора. (подробности)