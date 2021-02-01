Погода на неделю в Калининграде: очередной снежный кошмар и морозы до -15 градусов

Осадков снова будет много. Фото: Александр Подгорчук

Завершившийся январь по средней температуре воздуха (-2,1 градуса) стал в Калининграде самым холодным с 2016 года. Как мы помним, однажды столбик термометра упал даже до отметки -21, а таких морозов в нашем городе и вовсе не было с 2010-го. Первая неделя февраля забыть обо всех причудах зимы тоже не даст.

Как прогнозирует Гидрометцентр России, пока нас ждут исключительно отрицательные температуры. С понедельника по среду днем будет -1 градус, по ночам – до -5..-8. Во вторник и среду - снег.

По информации Центра «Фобос», во второй половине недели в тылу обширного североатлантического циклона начнется ультраполярное вторжение студеного воздуха с акватории Карского моря. Но перед тем, как температура резко понизится, Калининград снова может погрузиться в снежный коллапс. В четверг, по расчетам портала rp5.ru, ливневый снег, переходящий в обложной, будет идти практически сутки.

В пятницу из-за облаков покажется солнце, осадки должны прекратиться. Как раз в этот время и начнут усиливаться морозы. В ночь на субботу похолодает до -10..-15 градусов. Днем на выходных будет гораздо теплее – около -4..-5.

Атмосферное давление всю неделю останется нестабильным. В первой половине его значение составит 750-753 миллиметра ртутного столба, в четверг произойдет понижение до 746 мм, после чего начнется рост - до 765 мм на выходных.