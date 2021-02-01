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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 1 февраля 2021 года: пандемия наконец-то притормозила

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 1 февраля
Николай Литвинов
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В январе в Калининградской области выявили 6065 случаев заражения коронавирусом. Это примерно на 3% меньше, чем было в декабре. Таким образом, впервые после непрерывного шестимесячного роста у нас произошло снижение.

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Фото: Яндекс

- Такие работы ведутся для постепенного восстановления плановой помощи, - объяснили в региональном оперативном штабе.

Всего, по состоянию на полночь 1 февраля, в Калининградской области выявлены 24 078 случаев заражения коронавирусом. 21 256 человек уже выздоровели. Умерли 223, остаются под медицинским наблюдением 11 677 человек. Нарастающим итогом проведены 517 221 тест на коронавирус.

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