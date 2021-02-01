Юбилей области, 1948-49 годы: Большая рыбалка и новый вокзал к юбилею вождя

Так в Калининграде провожали первые рыболовные экспедиции. Фото: Архив автора

Мы продолжаем нашу новую рубрику, посвященную 75-летию Калининградской области. Сегодня речь пойдет о событиях, которые разворачивались в 1948 и 1949 годах.

1948 ГОД

В двух датах заплутали

Первый выход калининградских рыбаков за пределы «своих вод» – из Балтики на простор океанской волны – должен был состояться еще в 1947 году. Однако в разоренной войной стране организовать столь масштабный морской поход оказалось тяжелее, нежели думали. Долго, с бору по сосенке, собирали более-менее подходящие суда, по всему СССР искали тех, кто имел хоть какой-то промысловый опыт.

А вообще подготовка к выходу в Атлантику началась даже еще раньше – в 1945-м, когда в Кёнигсберге был создан Балтийский государственный рыбопромышленный трест. И очень повезло, что Балтгосрыбтрест возглавил такой человек, как Михаил Коротенко. В успехе той экспедиции немалая его личная заслуга. Он к тому времени прошел путь от простого рыбака до начальника треста. Но руководящая работа его, в отличие от многих других, не испортила. По словам знавших Михаила Сергеевича, этот профессионал был еще и на редкость хорошим человеком.

Кстати, проявившего себя Коротенко уже в 1950-м перебросили на другой конец страны – улучшать работу в Дальневосточном бассейне. А у нас его сменил Анатолий Сидоренко, который был начальником сельдяной экспедиции 1948 года.

15 лет назад Музей Мирового океана учредил новый праздник – День селедки. В этом в том числе дань памяти первой сельдяной экспедиции. Той, с которой по большому счету и начался областной рыбпром. Правда, без казуса не обошлось. День селедки, рожденный в апреле 2006-го, в этом месяце всегда и отмечается. В свою очередь первая сельдяная стартовала в июне 1948-го. Но многие уверены, что историческая промысловая экспедиция – тоже «апрельская». Так, в отчетах СМИ о его праздновании часто встречается: «День селедки отмечают в апреле, так как именно в этом месяце далекого 1948 года ушла первая сельдяная экспедиция…»

Наверное, казус можно объяснить еще и тем, что об этой экспедиции, несмотря на всю ее легендарность, сохранилось мало документов и свидетельств очевидцев. Тем ценнее книга «Рыбная промышленность Калининградской области». Создавая ее, авторский коллектив во главе с почетным работником рыбного хозяйства РФ Владимиром Цурановым провел поистине грандиозную работу. В результате чего в 2009-м увидела свет книга, которую и в руки взять приятно, и читать интересно. И именно там, в частности, – наиболее полная и точная информация о первой сельдяной экспедиции.

Учеба на плаву «методом тыка»

Итак, к исландским берегам экспедиция отправилась все-таки в июне 1948-го. А провожал ее в путь сам Александр Ишков – один из известнейших людей отечественного рыбпрома. В ту пору он возглавлял Министерство рыбной промышленности западных районов СССР. Министр лично приехал в Калининград, чтобы проводить рыбаков. Уже по одному этому факту можно судить о том, какое значение придавалось первой сельдяной.

Калининградский СРТ у Фарерских островов. Фото: книга «Рыбная промышленность Калининградской области».

19 июня 1948-го курс на Исландию из Калининграда взял караван из шести судов. Первой шла плавбаза «Тунгус». За флагманом выстроились логгер (средний рыболовный траулер) «Вымпел» и парусно-моторные шхуны «Лангуст», «Сатурн», «Смена», «Юпитер». Затем, 22 июня, вдогонку отправились пароход «Онега» и шхуна «Планета». Кроме того, в состав экспедиции были включены четыре логгера-СРТ, прибывшие в район промысла из Мурманска.

Напутствуя в Калининграде рыбаков, министр Ишков сказал:

– Ваш рейс разведывательный, экспериментальный. Он будет во всех отношениях трудным.

Так вот «трудным» – это не то слово. Ловить сельдь учились в буквальном смысле на ходу и «методом тыка». Имея лишь самое примитивное оборудование, всю работу делали вручную. Суровыми, мягко говоря, были и бытовые условия. А под занавес на своих утлых суденышках им пришлось еще выдержать жесточайший шторм.

Немудрено, что многие из участников первой сельдяной, вернувшись, зареклись выходить в море…

Рыбацкий подвиг не забыт?

За три месяца экспедиции удалось добыть 9116 центнеров сельди. По тем временам – очень неплохой результат. И в скудные послевоенные закрома Родины полились первые центнеры любимой народом простой, но вкусной и питательной рыбы – селедки.

Среди капитанов первой сельдяной была и женщина – Людмила Бобкова. Справа рядом с ней – ее муж и коллега Виктор Калинович. Фото: Архив автора

Однако главным итогом было все же то, что первая сельдяная наконец прорубила окно в Атлантику. Уже в следующем году состоялась вторая экспедиция. А еще в том же 1949-м было создано Управление экспедиционного лова – легендарный УЭЛ. И янтарный край все чаще стали называть рыбацким.

Тридцать лет спустя, 8 июля 1978-го, в Калининграде открыли памятный знак рыбакам – пионерам океанического лова. Ныне он вырос до мемориала. А в 2009 году рядом с ним появился еще один памятник. 11 апреля 2009-го первых посетителей принял СРТ-129 – единственное в России рыболовецкое судно-музей.

Глядя сегодня на этот средний рыболовный траулер, стоящий у причала ММО, даже сами моряки-ветераны удивляются:

– И как только мы на таких посудинах решались тогда бороздить океаны?

1949 ГОД

Новый вокзал к юбилею вождя

Этот год наши земляки, как и «все прогрессивное человечество», провели под знаком 70-летия Сталина, преподнося ему самые разные трудовые подарки. Впрочем, в Калининграде хватало и других забот.

С чего начиналось знакомство с былой прусской столицей для большинства переселенцев первой волны? С вокзала. И все, вспоминая ту давнюю встречу, разными словами говорят об одном и том же. Всякое, мол, ожидали увидеть, но такое…

Ветеран становления области Нинель Соловьева, как и почти все тогда, ехала в бывший Кёнигсберг долго, тяжело. И вот, наконец, прозвучало долгожданное:

– Конечная станция, Калининград!

Вышли из вагонов и замерли: вот это да… Вокруг – мрачные развалины старого вокзала, а новый «вокзал» – убогий сарай. Безлюдье, гнетущая тишина. И если так в центре города, что же творится на окраинах?

Первым поездом, который 3 ноября 1949-го принял восстановленный вокзал, стал пассажирский состав, прибывший из Риги. Фото: коллаж М. Шишкина (из фондов областного архива).

А вот как описывала состояние станции № 1 «Калининградская правда». Зал ожидания – «темный прокуренный барак. Грязь такая, что и описать трудно». Нет ни справки, ни телефона. Чтобы добраться до остановки трамвая, надо долго плутать, преодолевая пути, брошенные вагоны, завалы.

Не верилось, что еще недавно это был один из лучших вокзалов Европы. Открытый в 1929 году, он сразу стал гордостью Кёнигсберга. И вот – важнейший железнодорожный пункт, средоточие всех здешних стальных магистралей превратился в какой-то тупик…

В общем, так больше жить нельзя, пора с этим что-то делать!

Очень нужный, но еще не южный

Даже сегодня с нашими нынешними возможностями поднять такую махину из руин было бы непросто. А уж в те времена… Немудрено, что вокзал восстанавливали, как говорится, всем миром. Редкий старожил-калининградец не участвовал в субботниках-воскресниках, проводимых на этом объекте.

Но вот – 3 ноября 1949-го. И празднично одетые горожане со всех сторон идут к вокзалу, который сегодня будет открыт.

Сперва, конечно, митинг. Кульминацией его становится с воодушевлением принимаемое приветствие – да-да, товарищу Сталину. А затем все собравшиеся через ярко освещенный тоннель отправляются встречать первый поезд.

Им стал пассажирский состав, прибывший из Риги. Торжественно-медленно подходит он к перрону.И встречающие аплодисментами приветствуют машиниста Клайпедского депо Петраса Полубайтиса, которому выпала честь привести первый поезд на новый вокзал. К слову, поначалу его называли не Южным, а Центральным.

Поезд замер у перрона, выходят пассажиры. И из громкоговорителей разносится, что к их услугам на вокзале – камера хранения, почта, телеграф, буфет, киоск «Союзпечати». А на привокзальную площадь уже поданы трамваи, автобусы и такси…

Перрон на радость альпинистам

Заметим, в тот день заработала лишь первая очередь станции Калининград-Пассажирская. Предстояло еще многое сделать и на вокзале, и на привокзальной площади. А то, что уже было сделано, вскоре пришлось… переделывать – сказались «ударные темпы» работ на объекте. Впрочем, все это казалось мелким на фоне того, что Калининград обрел вокзал – главные ворота любого уважающего себя города.

А вот вторая по важности станция областного центра еще долго пребывала в удручающем состоянии – невзирая ни на какие даты-юбилеи. Северный вокзал в ту пору уже отдали на откуп пригородным поездам. И пассажиры испытывали здесь, мягко говоря, неудобства.

Запуская эту станцию «в оборот», подход к платформе, очевидно, забыли оборудовать. В результате чтобы попасть на перрон требовалось каким-то образом преодолеть крутой 10-метровый спуск, не имеющий даже элементарных ступенек. Особенно «весело» было тем, у кого имелся багаж, женщинам с маленькими детьми и пожилым гражданам. В темное же время или в непогоду этот путь и вовсе превращался в пытку, грозящую увечьем.

Всё для Сталина родного

Между тем сталинский «великий юбилей», судя по всему, вдохновлял жителей области на все новые трудовые подвиги. Так, 14 сентября 1949-го был опубликован рапорт Сталину о том, что калининградские колхозы и совхозы досрочно выполнили государственный план хлебозаготовок. А 28 октября область отчиталась перед вождем о досрочном выполнении плана по заготовкам картофеля.

И чем ближе было 70-летие Сталина (21 декабря 1949-го), тем полноводнее становился «Поток приветствий» – рубрика, в которой печатались здравицы в адрес «отца народов». А пожелав юбиляру всего наилучшего, многие еще и преподносили что-то лично от себя. Например, Евдокия Крайнова из Калининграда отправила в Москву вышитую салфетку, приложив к ней записку: «Посылаю Вам, Иосиф Виссарионович, скромный подарок – салфеточку, которую связала своими руками. Мне бы очень хотелось, чтобы она украшала Ваш столик, на котором стоит радиоприемник».

А другой наш земляк, «старый столяр А.С. Леонтьев», сделал для Сталина… скрипку. Для изготовления музыкального инструмента специального назначения понадобилось восемь тысяч кусочков 45 пород дерева, на создание скрипки ушло два года жизни.

– Часто я просиживал и ночи, но не чувствовал усталости, – сказал мастер. – Я знал, что тот, кому мой подарок предназначался, не жалея сил всю жизнь трудится на благо народа.

К 70-летию Сталина кто-то делал для него скрипку... Фото: Архив автора

Ну а скульптор Оксана Аврамченко изваяла статую Сталина.

...а кто-то – памятник. Фото: Архив автора

– Работа окончена, однако я далеко не чувствую полного удовлетворения, – признавалась она в те далекие дни. – Еще не раз буду возвращаться к этой великой теме, чтобы создать цельный образ самого дорогого на земле человека…

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

1948 год

В январе на улице Баха в Калининграде открылся первый в области магазин санитарии и гигиены.

15 февраля Совет Министров СССР принял второе постановление о выселении немцев. И если в 1947 году в Германию вывезли 30 тысяч человек, то теперь требовалось выселить уже 62 тысячи. Операция прошла в два этапа: в марте-апреле и в августе-сентябре.

В феврале заработал первый посудо-хозяйственный магазин, расположившийся в здании Центрального универмага.

В июне рядом с Парком культуры и отдыха имени Калинина открылся первый цветочный магазин.

1 июля началась добыча солнечного камня на Янтарном комбинате.

В июле в Калининграде постовой милиционер впервые начал регулировать уличное движение (на площади Победы), а у главпочтамта были вывешены первые уличные часы.

6 июля выпускники калининградских школ впервые удостоились медалей. Все медалисты были из Калининграда. Золотые медали получили Глеб Успенский (школа № 1), Валентин Вережников и Хризантема Шманай из школы № 3. Серебряными медалистами стали Римма Медведева (школа № 5), Юрий Гурарий и Василий Рязанов из школы № 1.

В июле-сентябре у нас прошли съемки первого художественного фильма – «Встреча на Эльбе».

2 августа было организовано Управление по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства в водоемах области «Запбалтрыбвод».

16 августа открылась больница на улице Александра Невского в областном центре.

1 сентября начались занятия в первом калининградском вузе – педагогическом институте (ныне – Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта).

В октябре начинающие калининградские писатели учредили литературное объединение.

18 октября в Москве на первых всесоюзных соревнованиях радистов-операторов победил наш земляк Федор Росляков.

4 ноября на улице Киевской в Калининграде завершилось восстановление моста, который связал центр города с Балтийским районом.

В ноябре в Советске открылась первая в нашем крае скульптурная мастерская. А первой ее продукцией стала серия гипсовых бюстов всесоюзного старосты Калинина и писателя Горького.

15 ноября Совет Министров СССР постановил организовать в Советске кинотехникум на базе уже имевшейся здесь республиканской школы киномехаников.

В декабре в здании областной больницы открылась станция переливания крови.

26 декабря в области состоялись первые выборы народных судов.

1949 год.

12 января был образован Мамоновский рыбозавод (ныне – рыбоконсервный комбинат).

28 марта – организован Балтийский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО).

7 апреля первым среди калининградцев Героем Социалистического Труда стала Пелагея Куницына из Приморского (Зеленоградского) района, вырастившая рекордные урожаи пшеницы и ржи. А на следующий день высокое звание было присвоено Клавдии Сениной (Гусевский район) и Надежде Фомкиной (Гвардейский) – за получение большого урожая ржи.

Пелагея Куницына – первый среди калининградцев Герой Социалистического Труда. Фото: Архив автора

В мае на вторых всесоюзных состязаниях по приему и передаче радиограмм с помощью азбуки Морзе лучшим, как и в 1948 году, снова стал калининградец Федор Росляков. При этом он еще и установил мировой рекорд!

В июне в Калининграде заработал первый в области асфальтовый завод. Из-за отсутствия битума в переработку пустили старый, еще немецкий асфальт.

11 июля был организован Государственный архив Калининградской области.

В июле в Черняховском дошкольном педагогическом училище состоялся первый выпуск. Часть выпускников направили на работу в качестве заведующих садиками, другие стали воспитателями в различных детских учреждениях. А отличница Татьяна Кострова поехала в Ленинград – для продолжения образования в институте.

17 июля открылся областной яхт-клуб.

Осенью в прудах у поселка Родники Приморского (Зеленоградского) района началось создание областного рыбопитомника. Было решено разводить здесь зеркального карпа для зарыбления всех колхозных водоемов янтарного края.

10 сентября в колхозе имени Суворова под Ладушкиным было закончено возведение первого в области стандартного дома для колхозников-переселенцев.

8 октября было создано Управление экспедиционного лова – будущий знаменитый УЭЛ.

28 октября в Калининграде появились первые такси. Ими стали четыре новых легковых автомобиля «Победа».

7 ноября открылась первая областная художественная выставка. Калининградские авторы представили две сотни работ (живопись, скульптура, фотография, прикладное искусство, архитектурные проекты).

В декабре в колхозе имени Горького Правдинского района появилась первая в области хата-лаборатория, которая должна была помочь выращивать еще более весомые урожаи.