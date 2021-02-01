Калининградца оштрафовали на 15 тысяч за отсутствие теста на COVID-19

На мужчину составили административный протокол. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

9 октября 2020 года в разгар пандемии коронавируса житель Зеленоградска вернулся в Россию из Омана. Мужчина был обязан в трехдневный срок пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить результаты теста в специальном разделе на сайте «Госуслуги». Такие требования ко всем путешественникам содержались в постановлении главного государственного санитарного врача РФ.

На забывчивого горожанина обратили внимание в региональном управлении Роспотребнадзора. Поэтому уже 1 декабря на него составили административный протокол по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Материалы направили в Зеленоградский городской суд, который признал зеленоградца виновным и оштрафовал на 15 тысяч рублей. Можно сказать, что мужчина еще легко отделался - санкция статьи ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ предусматривает штраф до 40 тысяч рублей.

Напомним, за последние сутки в Калининградской области было выявлено 184 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии заболели 24 262 жителя региона, 225 пациентов умерли.