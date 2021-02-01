Катаются даже на коробках из-под подгузников: Как горка в Центральном парке снова стала главным местом отдыха

Сотни калининградцев, с визгом съезжающих по склону, отрываются за несколько бесснежных лет. Фото: Иван МАРКОВ

Главное событие последней недели в Калининграде и области – снег. Не простой, а тот, что лежит несколько дней и не тает. Еще задолго до выходных по всем крупным сообществам в соцсетях горожане обсуждали лучшие горки региона, места продажи санок и «ватрушек», лыж и сноубордов.

В минувший четверг оседлать волну снежного ажиотажа пожелал и губернатор Антон Алиханов. Вместе с детьми он появился на горке в Центральном парке, но, правда, без санок. Удержаться от участия во всеобщем веселье глава региона, по всей видимости, не смог, поэтому сначала стал разыскивать картонки и приспосабливать их под снегокатные нужды. Позже на своей странице в «Инстаграме» Алиханов написал об этом опыте:

- Пришли погулять, нашли картонку - не катается нормально. Пошли в «Викторию» на Мира, купили термопакеты - катятся! Друзья принесли ледянку, но кататься на термопакетах веселее и быстрее - доказано!

К вечеру воскресенья горка в парке была раскатана уже по всей ширине и даже за трибунами певческого поля и за тюбинговой трассой. Сотни калининградцев, с визгом съезжающих по склону, отрывались за несколько бесснежных лет. Некоторые родители чуть не дрались со своими детьми за санки, ведь они успели вырасти, но еще ни разу не видели такой хорошей горки. Ехали на всем, что скользит: на коробках из-под подгузников, на кусках линолеума, на пластиковых, стальных и алюминиевых санях, по одному, по двое и «паровозами», был даже один сноубордист и несколько человек с разрекламированными губернатором термопакетами. В кассах каруселей только вытирали скупую слезу – кому нужны развлечения за деньги, когда тут халявное веселье под ногами! Аналогичное отношение граждан было и к тюбинговой трассе – она теперь нужна как рыбе зонтик.

Тут стоит припомнить, что из-за горки в парке несколько лет шли баталии с властями. Мэр Александр Ярошук требовал «закрыть ее и пересыпать», а руководство парка весело брало под козырек и сверху донизу обрабатывало склон песком. В январе 2019 года ветер поменялся. Алексей Силанов объявил, что «горка в парке должна быть!», а замдиректора Центрального парка Анатолий Компанеец снова стал жаловаться на головную боль из-за народного места развлечения. Он тряс ГОСТом и ссылался на опасность горки из-за деревьев у ее подножия, об которые любители острых ощущений «ломали руки, ноги и челюсти».

- Весело, конечно. Попал в ручей – тоже весело? – сокрушался он.

Правда, сопротивляться смысла уже не было. Сотрудники парка грустно взялись за организацию безопасности и обложили деревья матами. Может, кого-то они и спасли, то ноги ломать калининградцы не перестали - за веселье нужно платить хотя бы здоровьем. В этом году, кстати, про маты почему-то забыли. Наверное, квалификация горожан повысилась – научились объезжать (на самом деле, нет).